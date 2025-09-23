Dit is Sylvia Tamsma, de onbekende, maar trotse oma én schoonmoeder van Verstappen

Sylvia Tamsma, de moeder van Kelly Piquet én schoonmoeder van Max Verstappen, is afgelopen half jaar weer in het nieuws gekomen vanwege haar rol als grootmoeder maar verder hoor je eigenlijk weinig over de trotse oma van Lily. De geboren Nederlandse heeft nu een kleinkind uit haar dochter Kelly en Max Verstappen en daarmee trotser dan ooit. Wie is de Nederlands-Braziliaanse Sylvia?

Tamsma was een succesvol model in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw. Ze werkte samen met veel grote namen in de modewereld en gaf haar liefde voor stijl door aan haar dochter Kelly, die ook een succesvolle carrière in de mode wist op te bouwen. De wereld van de Nederlandse veranderde drastisch toen ze een relatie kreeg met Nelson Piquet. Tamsma's leven stond plots volledig in de F1-spotlights, maar ze deed er alles aan om de aandacht voor haarzelf en haar gezin zoveel mogelijk buiten de deur te houden.

Familie Piquet-Verstappen en opvoeding

Toen de geboren Nederlandse in 1993 scheidde van Piquet, gooide ze haar leven compleet om. Ze richtte zich volledig op haar kinderen. Tamsma gaf haar kinderen een internationale opvoeding. Haar kinderen kregen de invloeden mee van zowel de Europese als de Braziliaanse cultuur. Deze wereldse achtergrond is ontegenzeggelijk een groot onderdeel van de identiteit van haar kinderen, en daarmee nu ook in die van de familie Verstappen.

Trots op Lilly Verstappen

Tamsma's leven kwam weer op de voorgrond te staan toen ze te horen kreeg dat ze oma zou worden. Tamsma kon haar geluk niet op toen ze hoorde dat haar dochter Kelly Piquet bevallen was, want de wereldse mama van Kelly deelde haar blijdschap over de geboorte op sociale media en liet zien hoe trots ze is op haar nieuwe rol als oma. Iets wat ze normaal gesproken enigzins vermijd.

Haar Nederlandse roots konden dus weer even in de spotlights. Het is immers iets dat haar moederskant altijd meegenomen heeft in de schaduw en iets is waar zij in de media niet veel aandacht aan besteed.

Een leven buiten de schijnwerpers

Toch blijft de teruggetrokken Tamsma een intrigerend persoon. Haar verhaal is de perfecte mix van de glamour van de modewereld en de spanning van de Formule 1. De blijdschap van Tamsma dat ze nu oma is, toont alleen maar aan dat familie voor de geboren Nederlandse en moeder van Kelly Piquet het allerbelangrijkste is en laat familieman Max Verstappen daar precies hetzelfde over denken.

