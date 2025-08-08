'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in luxe gebied in Portugal'
'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in luxe gebied in Portugal'
Max Verstappen en Kelly Piquet hebben een volgende stap gezet in hun leven samen. Het liefdevolle koppel zou namelijk een stuk grond hebbenweten te bemachtigen in het luxe Pinheirinho Comporta in Portugal. Wat het tweetal precies met die grond wil gaan doen, is niet geheel duidelijk. Een vakantiehuisje behoort echter tot de serieuze opties.
Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Inmiddels is het gelukkige gezinnetje met vier personen, nadat eerder dit jaar Lily Verstappen het levenslicht zag. Hoewel ze in Monaco wonen, zijn ze zeker niet van plan daar het hele jaar te verblijven.
Grond gekocht
Het gelukkige koppel, dat bekend staat om hun liefde voor Portugal, heeft volgens Daily Mail een stuk grond gekocht in Portugal en zou van plan zijn om daar een woning te bouwen op het exclusieve landgoed. Pinheirinho Comporta is een luxe gebied die een mix biedt van luxe woningen, een kampioenschapsgolfbaan, een resort en spa. Verstappen en Piquet hebben hier al veel tijd doorgebracht en genoten van de natuurlijke schoonheid en de vele buitenactiviteiten die de omgeving te bieden heeft.
Nieuwe woning
Op persoonlijk vlak heeft het stel ook reden tot vreugde. In mei verwelkomden ze hun eerste kind samen, een dochter genaamd Lily. Verstappen deelde zijn vreugde op sociale media en beschreef Lily als hun 'grootste gift'. Deze nieuwe fase in hun leven lijkt naadloos aan te sluiten bij hun plannen om een nieuwe woning te bouwen in het betoverende Portugal.
