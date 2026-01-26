Ferrari maakt bizarre keuze tijdens F1-test: 'Echt heel dom' l GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en F1-Journalist Jan Bolscher, die er niet raar van zou opkijken als Lewis Hamilton stopt na dit seizoen en Max Verstappen geen race weet te winnen. Beluister of bekijk de nieuwe aflevering hieronder of via deze link.
