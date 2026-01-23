close global

Sainz during practice in Baku

Williams bevestigt complete afwezigheid bij eerste wintertest in Barcelona

Williams bevestigt complete afwezigheid bij eerste wintertest in Barcelona

Vincent Bruins
Sainz during practice in Baku

Williams heeft de pijnlijke beslissing moeten nemen om de eerste wintertest over te slaan. De blauwe bolides van Alexander Albon en Carlos Sainz zijn er van 26 tot en met 30 januari op het Circuit de Barcelona-Catalunya dus niet bij. Het team legt in een statement uit waarom.

De technische reglementen van de Formule 1 zijn voor 2026 volledig op de schop gegaan. Elektrisch vermogen speelt een veel grotere rol en de kortere, smaller bolides hebben actieve aerodynamica. Een goede basis en voorbereiding hebben, is dus cruciaal. Het lijkt erop dat het op dat gebied nu al fout gaat bij Williams. Ze zullen namelijk de testdagen in Spanje, die vanaf aankomende maandag worden gehouden, overslaan. We kunnen ervanuit gaan dat ze er in Bahrein midden februari wel bij zijn.

Vertragingen bij Williams

"Het Williams F1-team heeft besloten niet deel te nemen aan de shakedown-test in Barcelona volgende week", luidt een statement van de in Grove gevestigde formatie tegenover GPFans. "We hebben vertragingen opgelopen in het programma van de FW48-bolide, terwijl we blijven pushen voor maximale prestaties. Het team zal in plaats daarvan een aantal tests uitvoeren, inclusief een VTT-programma [Virtual Test Track] met de 2026-auto volgende week. Op die manier willen we de auto klaarmaken voor de eerste officiële test in Bahrein en daarna de eerste race van het seizoen in Melbourne. We kijken er naar uit om over een paar weken echt de baan op te gaan en we willen al onze fans bedanken voor hun steun."

Geruchten doen de ronde dat de Williams FW48 moeite heeft met door de crashtests komen, maar dit is niet door het team bevestigd.

Gaat Williams hierdoor een grote achterstand krijgen?

171 stemmen

Gerelateerd

Formule 1 Carlos Sainz Williams Alexander Albon Circuit de Barcelona-Catalunya 2026-reglement
