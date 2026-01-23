Williams bevestigt complete afwezigheid bij eerste wintertest in Barcelona
Williams bevestigt complete afwezigheid bij eerste wintertest in Barcelona
Williams heeft de pijnlijke beslissing moeten nemen om de eerste wintertest over te slaan. De blauwe bolides van Alexander Albon en Carlos Sainz zijn er van 26 tot en met 30 januari op het Circuit de Barcelona-Catalunya dus niet bij. Het team legt in een statement uit waarom.
De technische reglementen van de Formule 1 zijn voor 2026 volledig op de schop gegaan. Elektrisch vermogen speelt een veel grotere rol en de kortere, smaller bolides hebben actieve aerodynamica. Een goede basis en voorbereiding hebben, is dus cruciaal. Het lijkt erop dat het op dat gebied nu al fout gaat bij Williams. Ze zullen namelijk de testdagen in Spanje, die vanaf aankomende maandag worden gehouden, overslaan. We kunnen ervanuit gaan dat ze er in Bahrein midden februari wel bij zijn.
Vertragingen bij Williams
"Het Williams F1-team heeft besloten niet deel te nemen aan de shakedown-test in Barcelona volgende week", luidt een statement van de in Grove gevestigde formatie tegenover GPFans. "We hebben vertragingen opgelopen in het programma van de FW48-bolide, terwijl we blijven pushen voor maximale prestaties. Het team zal in plaats daarvan een aantal tests uitvoeren, inclusief een VTT-programma [Virtual Test Track] met de 2026-auto volgende week. Op die manier willen we de auto klaarmaken voor de eerste officiële test in Bahrein en daarna de eerste race van het seizoen in Melbourne. We kijken er naar uit om over een paar weken echt de baan op te gaan en we willen al onze fans bedanken voor hun steun."
Geruchten doen de ronde dat de Williams FW48 moeite heeft met door de crashtests komen, maar dit is niet door het team bevestigd.
Net binnen
Villeneuve: 'Verstappen gaat Hamilton en Schumacher pakken, hij stopt gewoon niet'
- 50 minuten geleden
- 1
Rechtbank doet uitspraak in zaak tussen McLaren en Palou: gigantische schadevergoeding
- 1 uur geleden
Racing Bulls-teambaas noemt het "verdrietig" om Hadjar te zien vertrekken
- 2 uur geleden
Williams bevestigt complete afwezigheid bij eerste wintertest in Barcelona
- 3 uur geleden
Van der Zande krijgt pole position voor 24H Daytona na diskwalificatie rivaal | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Alpine
- Vandaag 12:52
- 2
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn: "Dít willen we"
- 3 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari