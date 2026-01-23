close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Hamilton and Leclerc in Ferrari kit with sad expressions in front of a Mexican flag-themed F1 background

LIVE: Bekijk hier de lancering van de nieuwe Formule 1-auto van Ferrari

LIVE: Bekijk hier de lancering van de nieuwe Formule 1-auto van Ferrari

Jan Bolscher

Het Formule 1-team van Ferrari trekt vandaag het doek van de SF-26, de auto waarmee Lewis Hamilton en Charles Leclerc aankomend seizoen de strijd aangaan in de koningsklasse van de autosport. De Italiaanse grootmacht zal de lancering vanuit Fiorano vanaf 11:30 uur Nederlandse tijd live uitzenden. De stream is hieronder te bekijken.

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc

Net binnen

In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Alpine
Alpine A526

In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Alpine

  • 39 minuten geleden
  • 1
 Van der Zande krijgt pole position voor 24H Daytona na diskwalificatie rivaal | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Van der Zande krijgt pole position voor 24H Daytona na diskwalificatie rivaal | F1 Shorts

  • 3 minuten geleden
  • 44
 LIVE: Bekijk hier de lancering van de nieuwe Formule 1-auto van Alpine
Alpine

LIVE: Bekijk hier de lancering van de nieuwe Formule 1-auto van Alpine

  • 1 uur geleden
Gloednieuwe Ferrari valt tijdens shakedown op Fiorano al na één rondje stil
Ferrari SF-26

Gloednieuwe Ferrari valt tijdens shakedown op Fiorano al na één rondje stil

  • 1 uur geleden
  • 4
 Social media reageert op de nieuwe livery van Ferrari
Social media reageert

Social media reageert op de nieuwe livery van Ferrari

  • 1 uur geleden
In beeld: Dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Ferrari
Ferrari SF-26

In beeld: Dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Ferrari

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
200.000+ views

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap

  • 9 januari
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 7 januari
 Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
150.000+ views

Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt

  • 9 januari
 FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn:
75.000+ views

FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn: "Dít willen we"

  • 3 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x