LIVE: Bekijk hier de lancering van de nieuwe Formule 1-auto van Ferrari
Het Formule 1-team van Ferrari trekt vandaag het doek van de SF-26, de auto waarmee Lewis Hamilton en Charles Leclerc aankomend seizoen de strijd aangaan in de koningsklasse van de autosport. De Italiaanse grootmacht zal de lancering vanuit Fiorano vanaf 11:30 uur Nederlandse tijd live uitzenden. De stream is hieronder te bekijken.
