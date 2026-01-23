LIVE: Bekijk hier de lancering van de nieuwe Formule 1-auto van Ferrari

Het Formule 1-team van Ferrari trekt vandaag het doek van de SF-26, de auto waarmee Lewis Hamilton en Charles Leclerc aankomend seizoen de strijd aangaan in de koningsklasse van de autosport. De Italiaanse grootmacht zal de lancering vanuit Fiorano vanaf 11:30 uur Nederlandse tijd live uitzenden. De stream is hieronder te bekijken.

