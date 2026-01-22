Max Verstappen heeft een druk jaar voor de boeg. Naast de Formule 1 is hij namelijk ook bezig met zijn eigen GT3-team, Verstappen Racing, en met zijn simactiviteiten. De Red Bull-Ford-coureur heeft geen stress als het gaat om de koningsklasse, maar over zijn GT3-team maakt hij duidelijk dat ze zich niet meer kunnen verstoppen.

Verstappen maakt op twee vlakken een grote verandering mee. De F1-reglementen zijn op de schop gegaan en tegelijkertijd komt er een motor van Red Bull Powertrains-Ford achterin zijn auto te liggen in plaats van de Honda-krachtbron. Ondertussen wisselt zij GT3-team van de Aston Martin naar de Mercedes-AMG. Niet alleen dat, na het winnen van de Gold Cup-titel in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS, komt Verstappen Racing uit op het hoogste niveau in de Pro-klasse. Én ze zetten de auto nu ook nog eens in tijdens de Sprint Cup-races.

Verstappen heeft geen last van stress

"Voor mezelf voelt het allemaal goed", vertelde Verstappen in een Q&A van Team Redline. "Ik ben heel relaxed, omdat ik momenteel toch niet kan weten hoe competitief we gaan zijn. We gaan het zien, maar ik ben er wel chill onder. Ik ga er niet te veel over stressen. Stress is slecht voor je gezondheid en het gaat toch niks veranderen aan de resultaten."

Verstappen Racing in GT World Challenge kan zich niet meer verstoppen

"Daarnaast kijk ik natuurlijk ook uit naar het GT3-project", vervolgde de Limburger. "Ik probeer er veel tijd in te investeren om er echt een succes van te maken. We hebben nu ook een rijdersbezetting, waardoor we in de Pro-klasse meedoen. We kunnen ons dus niet meer verstoppen. We moeten vooraan vechten, dat is het doel. Daar komt een heleboel voorbereiding bij kijken en daar zitten we nu middenin. We proberen verbeteringen te vinden, elke keer wanneer we met de auto rijden. Uiteraard verheug ik me ook op het programma in het simracen, omdat het zo'n grote passie van mij is. Maar tegelijkertijd weet Team Redline wat het doet, en ze zijn solide en sterk, dus dat is het meest zekere gedeelte van alles."

