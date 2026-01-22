Social media reageert op de gloednieuwe livery van F1-team Mercedes
Het Formule 1-team van Mercedes heeft zojuist de livery voor het aanstaande seizoen onthult. De Zilverpijlen zijn voor een nieuwe style gegaan, en dat maakt de tongen los op social media.
De auto van Mercedes is een combinatie van zilver en zwart met blauwe accenten, zoals we dat kennen van de afgelopen jaren. Dit jaar voert zwart echter de boventoon en zijn er nieuwe patronen toegevoegd. Zo is de nieuwe sponsor Microsoft duidelijk zichtbaar op de auto, maar zijn er ook zwarte strepen op de zilveren side pods geplaatst. Volgens teambaas Toto Wolff is 2026 een nieuw tijdperk in de sport en vraagt dat daarom om een nieuwe livery. Op social media wordt het design voornamelijk goed ontvangen, al klinkt er ook kritiek.
