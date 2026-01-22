Het Formule 1-team van Mercedes heeft zojuist de livery voor het aanstaande seizoen onthult. De Zilverpijlen zijn voor een nieuwe style gegaan, en dat maakt de tongen los op social media.

De auto van Mercedes is een combinatie van zilver en zwart met blauwe accenten, zoals we dat kennen van de afgelopen jaren. Dit jaar voert zwart echter de boventoon en zijn er nieuwe patronen toegevoegd. Zo is de nieuwe sponsor Microsoft duidelijk zichtbaar op de auto, maar zijn er ook zwarte strepen op de zilveren side pods geplaatst. Volgens teambaas Toto Wolff is 2026 een nieuw tijdperk in de sport en vraagt dat daarom om een nieuwe livery. Op social media wordt het design voornamelijk goed ontvangen, al klinkt er ook kritiek.

Artikel gaat verder onder video

The new era starts here. Introducing our W17 🤍🖤 pic.twitter.com/ld0Zu6vjTv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

ITS BEAUTIFUL OMG 🖤🖤🖤 — marie 🪐 P1N ✨️ (@mmxrie63) January 22, 2026

A beast. This is the best yet. Well done! — R. Reyaard 🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@RReyaard) January 22, 2026

Looks sexy af! — ayo filade (@ayodraws) January 22, 2026

Whoa this is it! Looks fantastic! — Blindfolded One (@Blindfolded_one) January 22, 2026

Yeah this is a miss… those blocks of silver on the side look terrible 😭😭😭 — Ethan 🇾🇪 (@3thanUTD) January 22, 2026

Looks fire, and Max in it Makes it unbelievable… — EONE (@eeonee) January 22, 2026

The livery is good but the microsoft logo on the car is annoying just put it white dont be like ferrari with HP — Luis (@web2077) January 22, 2026

