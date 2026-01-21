We zijn nog maar minder dan een week verwijderd van de eerste wintertest en de spanningen voor het nieuwe Formule 1-seizoen lopen hoog op. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Ook nu werd de legaliteit van de nieuwe Mercedes-power unit volop besproken. Max Verstappen zegt dat hij zich moet concentreren op het rijden zelf, maar wijst wel naar de FIA die het moet gaan oplossen. Audi reageerde sterk op de verhalen die de ronde doen en maakt duidelijk dat ze het niet zullen accepteren als een rivaal met een illegale motor mag deelnemen. Alexander Wurz, de directeur van de vakbond voor F1-coureurs (GPDA), maakt zich tevens zorgen. Verder zijn er belangrijke details omtrent tv-uitzendingen uitgekomen: er wordt minder van de testdagen laten zien dan verwacht, en we weten nu wanneer het nieuwe Drive To Survive-seizoen in première gaat. Ondertussen heeft Verstappen een veto ingediend bij Mercedes wat betreft zijn GT3-avontuur.

Verstappen wijst naar FIA in saga rondom motorfoefje: 'Ben niet aangenomen als engineer'

Ook Max Verstappen heeft meegekregen dat er ophef is ontstaan over het gevonden slimmigheidje met de compressieverhouding van de power unit voor 2026. De viervoudig wereldkampioen stelt dat iedere motorleverancier de grenzen opzoekt en dat het aan de FIA is om uiteindelijk een grens te trekken. "Iedereen doet alles wat hij kan. Ik moet me gewoon richten op het rijden. Ik ben niet aangenomen als motorengineer, dus ik kan niet alles in detail uitleggen", zo begon hij bij Bloomberg. Of het gevonden slimmigheidje binnen de regels valt, is volgens Verstappen aan de FIA om te bepalen. "Dit is uiteindelijk ook iets tussen de FIA en de motorleveranciers om op te lossen." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die wijst naar de FIA.

Audi doet beroep op de FIA om in te grijpen rondom 'illegale' Mercedes-motor

Audi doet een beroep op de FIA om "de juiste beslissing" te nemen rondom de nieuwe motor van Mercedes. Meerdere teams vermoeden dat de Duitse grootmacht een handigheidje heeft ontdekt, dat een oneerlijk voordeel zou geven ten opzichte van de concurrentie. "We moeten erop vertrouwen dat de FIA hierin de juiste beslissing neemt", zei James Key, technisch directeur van Audi. "Het zijn nieuwe reglementen, dus het speelveld moet gelijk zijn. Als iemand met een handigheidje komt en er wordt gezegd: 'Dat is eigenlijk verboden. Verder mag niemand het gebruiken, maar jij dit seizoen wel.' Dat slaat nergens op. Dat accepteren we niet." Lees hier het hele artikel over Audi die 'illegale' Mercedes niet zal accepteren.

'Verstappen dient veto in bij Mercedes tegen samenwerking met coureur'

Het is een publiek geheim dat Max Verstappen groot fan is van langeafstandsracen en heel graag mee zou doen aan de 24 uur van de Nürburgring. Al maanden wordt er gesproken over een deelname van de Limburger aan de iconische wedstrijd over de Nordschleife. De kans lijkt ook steeds groter te worden dat hij gaat deelnemen. Ook zou hij al een voorkeur hebben aangegeven wat betreft mogelijke teamgenoten, maar naar verluidt is er één Mercedes-coureur die hij absoluut niet wil. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die een veto indient bij Mercedes.

Grote zorgen over motortruc Mercedes: "Dit kan het WK in de fabriek al beslissen"

Oud-coureur en GPDA-voorzitter Alexander Wurz maakt zich grote zorgen over de vermeende motortruc van Mercedes. De Oostenrijker vreest dat deze ontwikkeling - het verhogen van de compressieverhouding van de motoren - een doorslaggevende rol kan gaan spelen in het wereldkampioenschap van 2026. "Dit kan het wereldkampioenschap beslissen", klinkt het in gesprek met Krone Zeitung. Wurz vreest voor "waanzinnige scènes" in de eerste seizoenshelft, waarin het kampioenschap al in de fabriek beslist wordt. Lees hier het hele artikel over de impact van de compressieverhouding-truc bij Mercedes.

'Eerste F1-testweek in Bahrein wordt voor het overgrote deel niet uitgezonden'

De Formule 1 reist volgende week af naar Barcelona, waar tussen maandag 26 januari en vrijdag 30 januari, de eerste van in totaal drie testweken zal worden verreden. Van deze vijf dagen mogen de teams er maximaal drie in actie komen. Deze testweek wordt volledig achter gesloten deuren verreden. Het wordt niet op televisie uitgezonden, maar er zijn ook geen media en fans welkom op het circuit. Dit was al even bekend, maar volgens journalist Erik van Haren wordt ook de eerste testweek in Bahrein voor het overgrote deel niet uitgezonden. Lees hier het hele artikel over de eerste F1-testweek in Bahrein.

Formule 1 en Netflix onthullen datum van achtste seizoen van Drive To Survive

Drive To Survive ontstond in 2018 en werd in maart 2019 voor het eerst uitgezonden. Het was een idee van de nieuwe Amerikaanse eigenaren van de Formule 1, Liberty Media, om het wereldkampioenschap populairder te maken. Al is het een controversieel onderwerp, aangezien niet iedereen blij is met de 'DTS-fans', duidelijk mag wezen dat F1 sindsdien wel een veel groter publiek heeft. In Drive To Survive komen unieke behind the scenes-beelden naar voren, en dat zal niet anders zijn in seizoen acht. F1 en Netflix hebben de datum van de première vandaag onthuld. Lees hier het hele artikel over de première van het nieuwe Drive To Survive-seizoen.

