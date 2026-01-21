Formule 1 en Netflix onthullen datum van achtste seizoen van Drive To Survive
Formule 1 en Netflix onthullen datum van achtste seizoen van Drive To Survive
We wisten al dat er een nieuw seizoen van Drive To Survive aan zat te komen, maar de Formule 1 en Netflix hebben nu ook de precieze datum onthuld. Het achtste seizoen is vanaf 27 februari te bekijken op het streamingplatform.
Drive To Survive ontstond in 2018 en werd in maart 2019 voor het eerst uitgezonden. Het was een idee van de nieuwe Amerikaanse eigenaren van de Formule 1, Liberty Media, om het wereldkampioenschap populairder te maken. Al is het een controversieel onderwerp, aangezien niet iedereen blij is met de 'DTS-fans', duidelijk mag wezen dat F1 sindsdien wel een veel groter publiek heeft. In Drive To Survive komen unieke behind the scenes-beelden naar voren. Het wordt neergezet als een documentaire, maar er wordt hier en daar wel wat gedramatiseerd. Dat was tevens een reden voor Max Verstappen om niet aan ieder seizoen mee te werken.
Seizoen acht van DTS valt precies tussen de wintertest en Australië
Het achtste seizoen van Drive To Survive gaat op 27 februari in première. Dat is op de vrijdag een week na de laatste testdag in Bahrein en een week vóór de seizoensopener, de Grand Prix van Australië op het Albert Park Circuit in Melbourne. Het achtste seizoen van DTS blikt terug op de Formule 1 in 2025 en de verwachting is dat de focus vooral zal liggen op de rivaliteit tussen McLaren-teamgenoten Lando Norris en Oscar Piastri, en Red Bull-coureur Verstappen.
Gerelateerd
Net binnen
Lindblad stapt in Volkswagen Passat na incident tijdens eerste Racing Bulls-shakedown
- 19 minuten geleden
GT3-team zet kampioenschapswinnende auto van Verstappen Racing te koop
- 1 uur geleden
Bortoleto over Audi-project: "Een droom die uitkomt"
- 1 uur geleden
Formule 1 en Netflix onthullen datum van achtste seizoen van Drive To Survive
- 2 uur geleden
VIDEO: Alpine maakt eerste meters met veelbesproken Mercedes-motor
- 3 uur geleden
Red Bull Racing gaat in 2026 voor het eerst samenwerken met haarverzorgingsmerk
- Vandaag 16:00
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin: "We staan onder intense druk"
- 2 januari