Formule 1 en Netflix onthullen datum van achtste seizoen van Drive To Survive

Vincent Bruins
We wisten al dat er een nieuw seizoen van Drive To Survive aan zat te komen, maar de Formule 1 en Netflix hebben nu ook de precieze datum onthuld. Het achtste seizoen is vanaf 27 februari te bekijken op het streamingplatform.

Drive To Survive ontstond in 2018 en werd in maart 2019 voor het eerst uitgezonden. Het was een idee van de nieuwe Amerikaanse eigenaren van de Formule 1, Liberty Media, om het wereldkampioenschap populairder te maken. Al is het een controversieel onderwerp, aangezien niet iedereen blij is met de 'DTS-fans', duidelijk mag wezen dat F1 sindsdien wel een veel groter publiek heeft. In Drive To Survive komen unieke behind the scenes-beelden naar voren. Het wordt neergezet als een documentaire, maar er wordt hier en daar wel wat gedramatiseerd. Dat was tevens een reden voor Max Verstappen om niet aan ieder seizoen mee te werken.

Seizoen acht van DTS valt precies tussen de wintertest en Australië

Het achtste seizoen van Drive To Survive gaat op 27 februari in première. Dat is op de vrijdag een week na de laatste testdag in Bahrein en een week vóór de seizoensopener, de Grand Prix van Australië op het Albert Park Circuit in Melbourne. Het achtste seizoen van DTS blikt terug op de Formule 1 in 2025 en de verwachting is dat de focus vooral zal liggen op de rivaliteit tussen McLaren-teamgenoten Lando Norris en Oscar Piastri, en Red Bull-coureur Verstappen.

