Dat de Formule 1-testweek in Barcelona achter gesloten deuren plaats zou vinden was al even bekend, maar volgens journalist Erik van Haren wordt ook de eerste testweek in Barhein voor het overgrote deel niet uitgezonden.

De Formule 1 reist volgende week af naar Barcelona, waar tussen maandag 26 januari en vrijdag 30 januari, de eerste van in totaal drie testweken zal worden verreden. Van deze vijf dagen mogen de teams er maximaal drie in actie komen. Deze testweek wordt volledig achter gesloten deuren verreden. Het wordt niet op televisie uitgezonden, maar er zijn ook geen media en fans welkom op het circuit.

Testdagen Bahrein slechts deels uitgezonden

De karavaan reist vervolgens af naar Bahrein, waar tussen 11 februari tot en met 13 februari en 18 februari tot en met 20 februari nog twee testweken worden afgewerkt. Voor zover bekend zouden deze testweken wél volledig uitgezonden worden, maar volgens Erik van Haren is dit niet het geval: "Alleen de laatste drie dagen worden volledig in beeld gebracht en uitgezonden", zo schrijft hij op X. Over de eerste testweek zegt hij: "Als het goed is wordt er maar één uur uitgezonden elke dag, waarschijnlijk het laatste uur."

Volgende week de eerste vijf besloten testdagen voor de Formule 1-teams in Barcelona. Elke renstal mag drie dagen uitkiezen om daadwerkelijk te rijden.



Daarna tests in Bahrein (11-13 en 18-20 februari). Alleen laatste drie dagen worden volledig in beeld gebracht en uitgezonden. — Erik van Haren (@ErikvHaren) January 21, 2026

Overzicht tijdschema testdagen 2026

De testdagen worden volgens Nederlandse tijd om 08:00 uur afgetrapt, waarna de teams vier uur de tijd hebben om te testen. Om 12:00 uur begint vervolgens de lunchpauze en om 13:00 uur springt het licht op het Bahrain International Circuit op groen voor de middagsessie.

Woensdag 11 februari

Ochtendsessie: 08:00 - 12:00 uur

Middagsessie: 13:00 - 17:00 uur

Donderdag 12 februari

Ochtendsessie: 08:00 - 12:00 uur

Middagsessie: 13:00 - 17:00 uur

Vrijdag 13 februari

Ochtendsessie: 08:00 - 12:00 uur

Middagsessie: 13:00 - 17:00 uur

Op woensdag 18 februari gaat de tweede periode van start in Bahrein.

Woensdag 18 februari

Ochtendsessie: 08:00 - 12:00 uur

Middagsessie: 13:00 - 17:00 uur

Donderdag 19 februari

Ochtendsessie: 08:00 - 12:00 uur

Middagsessie: 13:00 - 17:00 uur

Vrijdag 20 februari

Ochtendsessie: 08:00 - 12:00 uur

Middagsessie: 13:00 - 17:00 uur

