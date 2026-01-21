Grote zorgen om motortruc Mercedes: "Dit kan het WK in de fabriek al beslissen"

Oud-coureur en GPDA-voorzitter Alexander Wurz maakt zich grote zorgen over de vermeende motortruc van Mercedes. De Oostenrijker vreest dat deze ontwikkeling - het verhogen van de compressieverhouding van de motoren - een doorslaggevende rol kan gaan spelen in het wereldkampioenschap van 2026.

De geruchten over een mogelijke maas in de wet rondom de compressieverhouding van de 2026-motoren deden tijdens de winterstop de ronde. De reglementen schrijven een maximale compressieverhouding van 16:1 voor, gemeten bij stilstand en kamertemperatuur. Volgens Wurz maakt Mercedes echter gebruik van materialen die door thermische uitzetting tijdens het rijden, feitelijk een compressie van circa 18:1 mogelijk maken. Dit zou een enorm prestatievoordeel opleveren.

Motortruc Mercedes

Volgens Wurz zou dit voordeel oplopen tot wel tien tot vijftien pk, wat zich zou vertalen naar drie tot vier tienden van een seconde per ronde. Een verschil zo groot, dat zelfs de beste coureurs dit niet kunnen compenseren. "Dit kan het wereldkampioenschap beslissen", klinkt het in gesprek met Krone Zeitung. Wurz vreest voor "waanzinnige scènes" in de eerste seizoenshelft, waarin het kampioenschap al in de fabriek beslist wordt.

FIA kan niets doen

De FIA is op de hoogte van de situatie, maar de huidige reglementen geven geen mogelijkheid om deze "truc" te verbieden, wat tot frustratie leidt bij andere fabrikanten zoals Ferrari en Audi, die aandringen op een regelverduidelijking. Wurz wijst er daarnaast op dat het nieuwe energiemanagementsysteem - 50/50 verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie - de boel alleen maar complexer maakt. Nieuwe fabrikanten moeten direct een efficiënt systeem ontwikkelen, terwijl de gevestigde namen jarenlange ervaring hebben met hybride technologie.

Belangrijke bijeenkomst op komst

De situatie wordt alleen maar gecompliceerder door de timing. Op 22 januari 2026 staat er een belangrijke bijeenkomst gepland tussen technische experts en de FIA, om de onduidelijkheid rondom de compressieverhoudingen aan te pakken. De uitkomst hiervan kan grote gevolgen hebben voor de concurrentieverhoudingen in het aanstaande Formule 1-seizoen.

