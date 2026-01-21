De kans lijkt steeds groter te worden dat Max Verstappen dit jaar deel gaat nemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring. Eén coureur lijkt naar verluidt echter niet op een zitje naast de Nederlander te hoeven hopen, vanwege een akkefietje tijdens het afgelopen seizoen.

Het is een publiek geheim dat Max Verstappen groot fan is van langeafstandsracen en heel graag mee zou doen aan de 24 uur van de Nürburgring. Al maanden wordt er gesproken over een deelname van de Limburger aan de iconische wedstrijd over de Nordschleife. Kort voor de lancering van de RB22 van Red Bull Racing in Detroit, werd de Nederlander gevraagd of er al een besluit was gevallen over deelname aan de race in de Duitse Eifel. Verstappen liet optekenen dat hij alleen wil deelnemen als hij zich goed kan voorbereiden. "Als ik het doe, wil ik me goed voorbereiden. En alle voorbereidingsraces overlappen elkaar met de Formule 1. Dus alleen als daar iets verandert, dan kan ik het misschien doen", klonk het.

Verstappen lijkt steeds dichter bij deelname aan 24 uur van de Nürburgring

Verstappen doelt met voorbereidingsraces op de Nürburgring Langstrecken-Serie, het endurancekampioenschap waarin races van vier of zes uur verreden worden op de Nürburgring Nordschleife. Zo'n wedstrijd wist Verstappen in 2025 bij zijn eerste poging in de snelste klasse direct te winnen. Het is echter niet uitgesloten dat de kalender van de Nürburgring Langstrecken-Serie nog verandert. De VLN-organisatie liet eerder al weten mogelijk met wedstrijden te willen schuiven, iets wat Verstappen goed zou uitkomen. Daarnaast kwam deze week het nieuws naar buiten dat Mercedes officieel het verzoek zou hebben ingediend om races te verschuiven. Verstappen.com Racing werkt in de GT-wereld samen met het Duitse merk.

Akkefietje uit 2025

Mochten alle signalen op groen komen te staan, lijkt één coureur nu echter al niet op een zitje te hoeven hopen. Verstappen zou een veto hebben ingediend tegen Maro Engel. De Duitse coureur is een van de snelste rijders op de Nordschleife, maar afgelopen jaar kreeg Verstappen het met Engel aan de stok op social media. Verstappen reed toen een rondrecord op de Nordschleife onder het alias Franz Hermann, waarna Engel naar X greep. Hij schreef dat de auto van Verstappen niet aan de reglementen voldeed, omdat Verstappen in zijn GT3-wagen met minder gewicht, meer vermogen en een lagere rijhoogte had gereden.

Verstappen dient veto in tegen samenwerking met coureur

Verstappen deed toen iets wat hij eigenlijk nooit doet, en reageerde onder het bericht van Engel: "Fout. Verspreid geen dingen als je niet weet hoe de auto is afgesteld en wat onze motorinstellingen zijn", zo las het. Verstappen kreeg vervolgens in Imola van GPFans de vraag waar dat akkefietje over ging: "Ja, dat was stom commentaar", klonk het. Dan komt dat [ronderecord] natuurlijk naar buiten. Maar het lijkt dan net alsof andere rijders zich aangevallen voelen, terwijl ik altijd positief ben over GT3 en de competitie. Ik ben er helemaal niet om iemand af te zeiken of wat dan ook. Ik geniet er gewoon van en dan krijg je dat soort commentaar, wat totaal onnodig is, vind ik. Normaal boeit me dat niet zoveel, maar ik ken hem. Dan kun je beter gewoon even niets zeggen."

Verstappen over kritiek van DTM-coureur: 'Normaal boeit het me niet, maar ik ken hem'

