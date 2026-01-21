Ook Max Verstappen heeft meegekregen dat er ophef is ontstaan over het gevonden slimmigheidje met de compressieverhouding van de power unit voor 2026. De viervoudig wereldkampioen stelt dat iedere motorleverancier de grenzen opzoekt en dat het aan de FIA is om uiteindelijk een grens te trekken.

Tijdens de winterstop werd duidelijk dat Mercedes in de nieuwe power unit een slimmigheidje heeft gevonden, waarvan Audi, Ferrari en Honda vinden dat het niet in de geest van de wet valt. De vastgestelde compressieverhouding voor 2026 ligt op 16:1, maar het Duitse team zou tijdens het rijden een verhouding van 18:1 kunnen behalen en daarmee zo’n drie à vier tienden per ronde sneller zijn dan de rivalen. Ook Red Bull beschikt over deze techniek. Hoewel eerder werd gedacht dat het Oostenrijkse team het trucje niet zou gebruiken, erkende Ford dat het wel degelijk in de motor aanwezig is.

FIA moet knoop doorhakken over legaliteit

Verstappen legt in gesprek met Bloomberg zijn kijk op de situatie uit. “Iedereen doet alles wat hij kan. Ik moet me gewoon richten op het rijden. Ik ben niet aangenomen als motorengineer, dus ik kan niet alles in detail uitleggen”, wil hij niet in de details treden. Of het gevonden slimmigheidje binnen de regels valt, is volgens Verstappen aan de FIA om te bepalen. “Dit is uiteindelijk ook iets tussen de FIA en de motorleveranciers om op te lossen. Ik bestuur de auto en vertrouw erop dat we altijd proberen zoveel mogelijk uit de motor te halen”, zegt de Nederlander.

Red Bull Ford

Ford keert dit seizoen officieel terug in de Formule 1 na een lange afwezigheid. Verstappen ziet de interesse in de sport in de Verenigde Staten groeien en is trots op de nieuw aangesloten partner: “Het is ook een geweldige kans. Ik kijk er enorm naar uit om te beginnen. Ford heeft een enorme erfenis in de autosport. Iedereen staat te trappelen om te beginnen. We gaan het meemaken. We hopen uiteraard dat we heel succesvol zijn, maar dat is onmogelijk om te weten. Ik weet alleen dat iedereen alles geeft.”

