Audi doet een beroep op de FIA om "de juiste beslissing" te nemen rondom de nieuwe motor van Mercedes. Meerdere teams vermoeden dat de Duitse grootmacht een handigheidje heeft ontdekt, dat een oneerlijk voordeel zou geven ten opzichte van de concurrentie.

Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 heeft officieel haar intrede nog niet eens gemaakt, maar de eerste grote controverse ligt al op de loer. In de paddock beginnen de eerste fronten zich samen te voegen om in protest te gaan tegen de nieuwe Mercedes-krachtbron voor het seizoen van 2026. Eerder kwam het nieuws al naar buiten dat er een conflict tussen de motorfabrikanten in de Formule 1 is ontstaan over de interpretatie van de nieuwe regelgeving. Mercedes – en ook Red Bull Racing werd in eerste instantie genoemd – zou een manier hebben gevonden om de bepalingen van punt 5.4.3 in de reglementen te omzeilen. Hierin staat geschreven dat de compressieverhouding van de cilinders op 16:1 moet liggen.

Handigheidje Mercedes-motor

Het team van Mercedes zou een manier hebben gevonden om deze verhouding tijdens het rijden te verhogen naar 18:1, wat ruim tien pk extra op zou leveren. De krachtbronnen van de nieuwe auto's worden door de FIA getest bij kamertemperatuur. Een verhoging tijdens het rijden zou volgens het motorsportorgaan in eerste instantie dus geen probleem zijn. Maar meerdere motorleveranciers kunnen zich hier naar verluidt niet in vinden. Ferrari zou de grootste aanjager zijn bij de FIA om in te grijpen, met steun van Honda en Audi. Ferrari levert motoren aan Haas en Cadillac, terwijl Honda het team van Aston Martin van motoren voorziet. Daarmee zijn er dus vijf teams die druk uitoefenen bij de FIA om naar de kwestie te kijken.

Spoedvergadering FIA

Het Italiaanse Corriere dello SportCorriere dello Sport kwam recent met een nieuwe update in de zaak. Volgens de krant vindt er op 22 januari een bijeenkomst plaats tussen de motorfabrikanten en de FIA, met als doel om de kwestie op te lossen. Ferrari, Honda en Audi zijn duidelijk: zij willen dat deze motor van Mercedes zo snel mogelijk verboden wordt. Red Bull Racing is bewust neutraal gebleven in de kwestie. De renstal van Laurent Mekies wil naar verluidt geen politieke oorlog beginnen, zoals dat eerder onder het bewind van Christian Horner wel gebeurde.

Audi doet beroep op motorsportorgaan

Tijdens de lancering van de Formule 1-auto van Audi op dinsdagavond heeft technisch directeur James Key zijn kijk op de zaak gegeven: "We moeten erop vertrouwen dat de FIA hierin de juiste beslissing neemt", klonk het. "Het zijn nieuwe reglementen, dus het speelveld moet gelijk zijn. Als iemand met een handigheidje komt en er wordt gezegd: 'Dat is eigenlijk verboden. Verder mag niemand het gebruiken, maar jij dit seizoen wel.' Dat slaat nergens op. Dat accepteren we niet. Hopelijk neemt de FIA de juiste beslissing."

