Jij kunt de eigenaar worden van een auto van Verstappen Racing, die vorig jaar een kampioenschap heeft gewonnen. Max Verstappen en 2 Seas Motorsport hebben namelijk besloten om hun Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo te koop aan te bieden.

Met deze Aston Martin kwam Verstappen Racing, ingeschreven als Verstappen·com Racing, in actie bij de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Harry King en Verstappens protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen kwamen uit in de Gold Cup van het meest populaire GT3-kampioenschap ter wereld. Ze stonden in alle races op het podium in hun klasse en ze wonnen de CrowdStrike 24 Hours of Spa. Het leverde Verstappens renstal de Gold Cup-titel op bij de coureurs en bij de teams.

GT3-Aston Martin te koop

Verstappen Racing breidt haar plannen uit voor 2026. Het materiaal zal nog steeds gerund worden door de engineers en monteurs van 2 Seas Motorsport, maar de Aston Martin wordt ingewisseld voor een Mercedes-AMG GT3 Evo. Naast Lulham komen Jules Gounon en Dani Juncadella terecht in de Pro-klasse van de Endurance Cup. De jonge Brit zal tevens racen in de Sprint Cup met Juncadella.

Omdat ze deze Aston Martin niet meer kunnen gebruiken, staat deze nu via 2 Seas Motorsport te koop. Het chassis heeft 22.398 kilometer gelopen, de motor 13.520 kilometer en de versnellingsbak 11.051 kilometer. Helaas is de prijs alleen op aanvraag, maar je kunt ervanuit gaan dat je zo'n €400.000 tot €750.000 kwijt zult zijn.

