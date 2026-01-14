De verschillende presentaties van de Formule 1-teams, waarbij de kleurstellingen worden getoond, staan op het punt om te beginnen. Red Bull Racing en Racing Bulls zullen het in de nacht van donderdag op vrijdag aftrappen. Er zijn twee belangrijke FIA-regels waar de deelnemers zich aan moeten houden.

Red Bull en Racing Bulls zijn dus als eerste aan de beurt om 4:00 uur Nederlandse tijd op de vroege vrijdagochtend. Haas toont op maandag 19 januari de livery, voordat Audi een dag later het doek van de nieuwe bolide aftrekt. Diezelfde dag heeft Honda een aparte presentatie voor de power unit. Vrijdag 23 januari is de dag van Alpine en Ferrari. De lancering van Mercedes vindt plaats op maandag 2 februari, maar de eerste foto's moeten al op 22 januari uitkomen. Dan hebben we nog Williams op 3 februari, Cadillac op 8 februari tijdens de Super Bowl, en Aston Martin en McLaren op maandag 9 februari.

FIA-logo zichtbaar op de auto's

Bij het ontwerpen van kleurstellingen zijn bepaalde regels verbonden, maar twee hiervan zijn het allerbelangrijkst. Een van de nieuwe regels is voortgekomen uit het nieuwe Concordeverdrag. De FIA wordt namelijk niet alleen zichtbaarder in de paddock, maar ook op de F1-bolides. In sectie A van de reglementen, de algemene regelgevingsbepalingen, staat dat de FIA-logo's nu op de neus van iedere auto moeten staan.

"Elke F1-auto moet het FIA-logo dragen, in of blauw of wit, met een hoogte van ten minste 75 millimeter", leest artikel A2.3.4. "Dit logo moet gepositioneerd zijn op het puntje van de neus of aan de zijkant van de neus, en het moet zichtbaar zijn vanaf de zijkant van de auto." Er was vorig jaar slechts één team die geen FIA-logo had op de neus of op de zijkant ervan, en dat was Mercedes.

Hoop op minder 'naakte' koolstofvezel

Afgelopen november werd bij de F1 Commission besloten dat "minimaal 55% van het zichtbare gedeelte van de auto bedekt moet zijn met verf of stickers". Het doel is om de auto's minder op elkaar te laten lijken vanuit bepaalde hoeken. Er kwam vorig jaar een boel kritiek dat teams wagens onthulden met 'naakte' koolstofvezel om gewicht te sparen. Zeker met het minimumgewicht dat van 800 naar 770 kilogram gaat, waren er zorgen over nóg saaiere livery's. Met deze regel moet dat voorkomen worden.

