Ferrari gaat personeel uit het World Endurance Championship- en Hypercar-programma overplaatsen naar het Formule 1-team, zo meldt AutoRacer. De Scuderia is in de koningsklasse namelijk al geruime tijd minder succesvol dan in het langeafstandsracen.
Voor Ferrari wordt het de komende jaren tijd om weer kampioenschapsgoud richting Maranello te halen. In 2024 eindigde het team nog als vicekampioen bij de constructeurs, maar in 2025 bleven de resultaten, los van de sprintoverwinning in China, grotendeels uit. De Scuderia beschikt echter over meerdere raceteams en is inmiddels begonnen met het verschuiven van personeel.
F1-team van Ferrari staat al een tijdje droog
Het trotse Ferrari wacht al sinds 2007 op een nieuwe wereldkampioen bij de coureurs. Het laatste constructeurskampioenschap dateert uit 2008. In het langeafstandsracen gaat het Ferrari echter aanzienlijk beter af. Zo won het team bij zijn terugkeer in 2023 direct de 24 uur van Le Mans, herhaalde dat succes in 2024 en schreef het ook in 2025 de race op zijn naam. Daarnaast presteert Ferrari sterk in het WEC-kampioenschap, waar eveneens een titel werd behaald door de brigade uit Maranello.
Ferrari gaat schuiven met personeel
Ferrari gaat het personeel nu dus verschuiven om succesvolle factoren uit het langeafstandsracen binnen het Formule 1-team te integreren. Het doel is om de kennis en ervaring die daar is opgedaan te benutten om ook in de koningsklasse weer structureel mee te doen om de titels.
