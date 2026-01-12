Matt Bishop, de voormalige communicatiedirecteur van McLaren, heeft zich gebogen over de vraag of Lewis Hamilton misschien had moeten stoppen met racen na de controversiële Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. In een column voor Motor Sport Magazine blikt hij terug op die bewuste race en wat er allemaal na gebeurde.

Hamilton verloor zijn achtste wereldtitel in de laatste ronde van de race in Abu Dhabi, en velen beschouwen dat als een van de meest dramatische momenten uit de recente geschiedenis van de Formule 1. Hoewel Hamiltons reactie op de tegenslag bewonderenswaardig was, vraagt Bishop zich nu af of het misschien beter geweest zou zijn als de Brit na die race ermee gestopt was. "Soms, omdat hij zo zelden een volledig competitieve auto had in 2022, 2023, 2024 en 2025, vind ik het soms jammer dat hij toen hij uit die zelfopgelegde afzondering kwam op zijn 37e verjaardag, niet een andere weg heeft gekozen", zo schrijft hij.

Artikel gaat verder onder video

Nico Rosberg

Bishop vergelijkt Hamilton met Nico Rosberg, die na het behalen van het wereldkampioenschap stopte in 2016: "Ik wens, misschien egoïstisch, dat hij een van zijn beste teamgenoten, Nico Rosberg, had nagevolgd. Die besloot op het hoogtepunt van zijn carrière te stoppen na het winnen van het F1-wereldkampioenschap in 2016, nadat hij zijn ultieme doel had bereikt en wist dat de kosten van blijven misschien groter zouden zijn dan de beloningen", zo schrijft hij.

Hoop op succes bij Ferrari

Nu Hamilton naar Ferrari is gegaan in 2025, hoopt Bishop met een nieuwe omgeving en uitdagingen daar het de glanzende exit moet gaan worden van de Brit. "Ik hoop vurig dat de Ferrari van 2026 een auto zal zijn die zijn talent, ambitie en nalatenschap waardig is. Ik zou niets liever willen dan hem races zien winnen in het rood, en hem zijn al ongeëvenaarde status zien uitbreiden met een late bloei in zijn carrière, die Enzo Ferrari van oor tot oor zou doen grijnzen in welke hemelse paddock hij zich nu ook bevindt."