﻿
Lando Norris doorbreekt stilte over Abu Dhabi: 'Enthousiast of bang?'

Lando Norris doorbreekt stilte over Abu Dhabi: 'Enthousiast of bang?'

Brian Van Hinthum
Lando Norris pakte enkele weken geleden zijn eerste wereldtitel en heeft nu eindelijk gedeeld hoe hij zich precies voelde in de aanloop naar de race in Abu Dhabi. De Brit wist totaal niet hoe hij zich moest voelen: opgewonden of bang. Het was een week vol emoties voor de McLaren-coureur, die uiteindelijk in tranen uitbarstte bij het realiseren van zijn kinderdroom.

We hebben een tijd amper wat van Norris gehoord, maar nu blikt hij in zijn eigen vlog op zijn YouTube-kanaal terug op die memorabele week in Abu Dhabi. Daarin kijkt hij terug op de dagen voorafgaand aan de race waar het allemaal om draaide. "De week die leidde tot de grootste race van mijn leven... en ik wist niet hoe ik me moest voelen. Ik wist niet of ik echt enthousiast of bang moest zijn." Hoewel Verstappen de race wist te winnen, was een podiumplaats voor Norris voldoende om de felbegeerde wereldtitel te pakken.

Familie in de garage

De Brit vertelt dat hij dacht dat hij behoorlijk zenuwachtig zou gaan worden, zoals altijd voor een race of kwalificatie. Tot zijn verbazing voelde hij zich echter kalm toen hij in de auto stapte. "Gewoon weer een dag op kantoor. Ik voelde me er klaar voor. Ik wist nog steeds in mijn hoofd: 'Dit is het en de tijd is gekomen'." Tijdens de race dacht hij aan zijn familie in de garage: "Ik stelde me mijn moeder voor in de garage. Dat was de eerste keer, het eerste moment van het hele jaar dat ik net begon te beseffen wat er gebeurde, wat er ging gebeuren. En alles wat ik deed was de garage voorstellen, mijn ouders daar voorstellen, mijn broer, mijn zussen, allemaal in de garage voor de laatste vier bochten."

Dank aan de fans

De video sluit hij af met een emotioneel dankwoord aan zijn fans: "Dank jullie wel. Het was een genoegen om jullie te vertegenwoordigen, om mijn best voor jullie te doen elk weekend. Bedankt dat jullie er voor me waren. En ik ging de trofee ophalen terwijl ik aan iedereen dacht die deel uitmaakt van deze reis samen." Vanaf maart gaat de regerend wereldkampioen samen met McLaren op jacht naar titelprolongatie, een zeer lastige taak gezien de intrede van de nieuwe reglementen.

