Het team van Mercedes ziet één van de belangrijkste sleutelpersonen achter het succes dat in 2014 is gestart vertrekken. Voormalig hoofdengineer Dan Milner kondigt namelijk op LinkedIn aan dat hij na veertien jaar dienstverband bij Mercedes zijn ontslagbrief heeft ingediend.

Mercedes wist in 2014 met een bom van een motor uit de winterstop te komen. Aan het begin van het hybride tijdperk wist dan ook geen enkele andere motorfabrikant in de buurt te komen van de Duitse power unit. Dat gat werd in de jaren daarna wel enigszins gedicht, waarbij Honda na de opstartjaren vanaf 2019 ook steeds competitiever werd.

Artikel gaat verder onder video

Gardening leave-periode voor Milner

Milner was niet alleen hoofdengineer bij Mercedes-AMG, maar ook verantwoordelijk voor Research and Development. Daarmee verliest het team een belangrijke pilaar, die waarschijnlijk zal aansluiten bij een rivaal. “Een korte persoonlijke update: ik ben onlangs begonnen met mijn gardening leave-periode, nu ik veertien fantastische jaren afsluit bij het Mercedes-AMG F1 Team. Ik begin later dit jaar aan een nieuwe functie en kijk ernaar uit om de komende maanden meer te delen”, zo hint Milner op een nieuwe rol binnen de Formule 1.

Geen definitief afscheid uit Formule 1

Voorlopig mag hij echter nog niet voor een ander team werken en moet hij dus simpelweg even ‘verplicht’ vakantie vieren. “Tot die tijd is het tijd om even op adem te komen na zoveel jaren in een snelle, non-stopomgeving. Het wordt een nieuwe ervaring om de auto’s vanaf de bank het circuit op te zien rijden! Mijn oprechte dank aan de briljante mensen met wie ik dagelijks heb mogen werken en van wie ik enorm veel heb geleerd. Het is een geweldige reis geweest”, aldus Milner.

Gerelateerd