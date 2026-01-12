Voormalig hoofdengineer Mercedes vertrekt na veertien jaar dienstverband
Voormalig hoofdengineer Mercedes vertrekt na veertien jaar dienstverband
Het team van Mercedes ziet één van de belangrijkste sleutelpersonen achter het succes dat in 2014 is gestart vertrekken. Voormalig hoofdengineer Dan Milner kondigt namelijk op LinkedIn aan dat hij na veertien jaar dienstverband bij Mercedes zijn ontslagbrief heeft ingediend.
Mercedes wist in 2014 met een bom van een motor uit de winterstop te komen. Aan het begin van het hybride tijdperk wist dan ook geen enkele andere motorfabrikant in de buurt te komen van de Duitse power unit. Dat gat werd in de jaren daarna wel enigszins gedicht, waarbij Honda na de opstartjaren vanaf 2019 ook steeds competitiever werd.
Gardening leave-periode voor Milner
Milner was niet alleen hoofdengineer bij Mercedes-AMG, maar ook verantwoordelijk voor Research and Development. Daarmee verliest het team een belangrijke pilaar, die waarschijnlijk zal aansluiten bij een rivaal. “Een korte persoonlijke update: ik ben onlangs begonnen met mijn gardening leave-periode, nu ik veertien fantastische jaren afsluit bij het Mercedes-AMG F1 Team. Ik begin later dit jaar aan een nieuwe functie en kijk ernaar uit om de komende maanden meer te delen”, zo hint Milner op een nieuwe rol binnen de Formule 1.
Geen definitief afscheid uit Formule 1
Voorlopig mag hij echter nog niet voor een ander team werken en moet hij dus simpelweg even ‘verplicht’ vakantie vieren. “Tot die tijd is het tijd om even op adem te komen na zoveel jaren in een snelle, non-stopomgeving. Het wordt een nieuwe ervaring om de auto’s vanaf de bank het circuit op te zien rijden! Mijn oprechte dank aan de briljante mensen met wie ik dagelijks heb mogen werken en van wie ik enorm veel heb geleerd. Het is een geweldige reis geweest”, aldus Milner.
Gerelateerd
Net binnen
Voormalig hoofdengineer Mercedes vertrekt na veertien jaar dienstverband
- 33 minuten geleden
Oud-circuitdirecteur Zandvoort had voor roulatie Dutch GP gekozen: "Het is triest"
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen gespot tijdens mini-vakantie in Portugal en duikt op in kokskleding
- 1 uur geleden
Lanceerdata van F1-auto's 2026: McLaren eindelijk bekend, Red Bull deze week aan de beurt
- 2 uur geleden
- 6
Verstappen doet onthulling over vorig jaar, eerste gridstraf voor 2026 al een feit | GPFans Recap
- Gisteren 22:00
Dakar 2026: Ekström wint Etappe 7, Olthof schrikt van 'overleden' persoon, Van den Brink rijdt lek
- Gisteren 20:46
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 27 december