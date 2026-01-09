Red Bull Racing trekt volgende week het doek van de wagen waarmee Max Verstappen en Isack Hadjar komend Formule 1-seizoen de strijd aangaan. In aanloop naar het evenement maakt de renstal haar fans vast warm met een kleine teaser.

Red Bull Racing is het eerste team dat de nieuwe wagen wereldkundig zal gaan maken. Op donderdag vijftien januari wordt live vanuit Detroit (VS) het doek van de nieuwe wagen getrokken. Het evenement is live te volgen via de website van Red Bull Racing en het YouTube-kanaal van de Formule 1. Zusterteam Racing Bulls presenteert gelijktijdig de nieuwe koets. Het team van Haas is op 19 januari het derde team dat de nieuwe auto presenteert, gevolgd door Audi op 20 januari, Ferrari op 23 januari, Alpine op 23 januari, Mercedes op 2 februari, Williams op 2 februari, Cadillac op 9 februari en Aston Martin op 9 februari. Het team van McLaren is de enige formatie die nog geen datum bekend heeft gemaakt.

Red Bull Racing deelt teaser

De formatie van Max Verstappen en Isack Hadjar trapt de bal dus af. Alhoewel Red Bull Racing qua kleurstelling nog nooit heeft verrast tijdens de lancering, draaien fans toch warm voor een kleine teaser die door het team wordt gedeeld. Er is immers een nieuw tijdperk in de Formule 1 aangebroken, waarbij de motorische en de technische reglementen op de schop zijn gegaan. Liefhebbers van de sport staan dus te trappelen om te zien hoe de nieuwe wagens eruit komen te zien. Red Bull Racing zal waarschijnlijk een conceptauto tentoonstellen, met het kleurenpatroon van het aankomende seizoen. In de teaser is een schim van de nieuwe auto te zien.

