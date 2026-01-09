Lando Norris heeft vertrouwen in Lewis Hamilton, ondanks een lastig seizoen bij Ferrari. De wereldkampioen van 2025 kijkt uit naar de strijd met de Brit, die hij beschouwt als een van de grootste aller tijden.

Norris, die zijn eerste wereldtitel wist te pakken door Max Verstappen van Red Bull Racing met twee punten te verslaan, heeft al veel gevechten gehad met Hamilton. De Brit zegt: "We hebben al veel gevechten gehad. Ik zou graag wat meer met Lewis willen racen," en voegt toe: "Ferrari had het dit jaar veel moeilijker dan iedereen had verwacht. Lewis heeft zichzelf bewezen als waarschijnlijk de beste aller tijden."

Artikel gaat verder onder video

Hamilton kan terugveren

De McLaren-coureur gelooft dat als iemand terug kan veren na een moeilijk seizoen, het Hamilton zal zijn: "Iedereen weet dat als iemand kan terugveren na een moeilijk jaar, het meneer Hamilton is. Ik zou graag meer tegen hem racen." Norris benadrukt dat het een voorrecht is om te racen tegen iemand die hij beschouwt als de beste ter wereld, samen met andere grootheden als Fernando Alonso en Max Verstappen.

Nieuwe regels, nieuwe kansen

Met de nieuwe regels in 2026, die de competitie een nieuwe wending geven, ziet Norris dat iedereen, en vooral Hamilton, een kans heeft om terug te komen. Hij zegt: "Volgend jaar heeft iedereen een kans." De wereldkampioen van 2025 is zich bewust van de uitdagingen die het komende seizoen met zich meebrengt. "Iedereen kijkt ernaar uit. Mensen willen mijn kroon komen halen, en ik wil proberen deze te behouden. En ik kijk uit naar die strijd."

Gerelateerd