'Ferrari in protest tegen Red Bull', Marko over 'problemen' voor afspraak Verstappen | GPFans Recap

Het lijkt erop dat we morgen voor het eerst een Formule 1-auto van 2026 op het circuit in actie gaan zien! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Audi is, net als ieder F1-team natuurlijk, volop bezig met de voorbereidingen van aankomend seizoen. Daar hoort ook een filmdag of shakedown bij. Naar verluidt vindt deze op vrijdag plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Ondertussen is er ook een promotie geweest bij de Duitse grootmacht. Lee Stevenson was de hoofdmonteur, maar mag zich nu teammanager noemen. Ondertussen doen geruchten de ronde dat Ferrari gaat protesteren tegen Red Bull en Mercedes, stuit Christian Horner met zijn toekomstplannen op problemen, gaat Helmut Marko in op zijn laatste ontmoeting met Max Verstappen en vertelt Anthony Hamilton over het nieuwe HybridV10-kampioenschap.

'Ferrari mikt op protest tegen Red Bull en Mercedes voor motorfoefje'

Het team van Ferrari zou een stokje willen steken voor het motorfoefje van Red Bull en Mercedes tijdens de seizoensstart in Melbourne, zo meldt Blick. De Scuderia zou van plan zijn een protest in te dienen en daarbij kunnen rekenen op de steun van klantenteams Haas en Cadillac, maar ook van Honda en Audi. Lees hier het hele artikel over het protest van Ferrari.

'Horner in de wachtkamer bij Alpine: obstakels stapelen zich op'

Sinds het vertrek van Christian Horner bij Red Bull Racing officieel werd gemaakt, zijn de verhalen over een mogelijke rentree volop aanwezig. Eerst werd Ferrari genoemd, maar aan die geruchten kwam snel een einde met de contractverlenging van teambaas Frédéric Vasseur. Ook Aston Martin behoorde tot de mogelijke opties, maar nu Adrian Newey daar aan de touwtjes trekt, lijkt ook dat team geen kanshebber meer te zijn. Alpine wordt eveneens nadrukkelijk genoemd en hoewel Horner daar naar verluidt wel oren naar heeft, lijkt hij voorlopig simpelweg te moeten afwachten, zo blijkt uit officiële bedrijfsdocumenten van Alpine. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Christian Horner.

'Audi bijt het spits af en voert shakedown 2026-wagen deze week nog uit'

Hoewel Audi geen compleet nieuw team is, na de transformatie vanuit Kick Sauber, belooft het wel een spannend jaar te worden voor het merk. Op 19 december liet het team al de eerste geluiden horen over de power unit en volgens Audi-CEO Gernot Döllner loopt het Formule 1-project momenteel perfect op schema. Audi zal dan ook het spits afbijten en zal vrijdag 9 januari de shakedown van de 2026-wagen uitvoeren op het Circuit de Barcelona-Catalunya, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde Auto Motor und Sport. Lees hier het hele artikel over Sergio Pérez die een onthulling doet over de aankomende filmdag van Audi.

Marko wilde Verstappen vlak voor Red Bull-ontslag ontmoeten in Dubai

Helmut Marko vertelt dat hij Max Verstappen niet in persoon op de hoogte kon brengen van zijn vertrek bij Red Bull Racing, omdat er problemen waren met de privéjet van de viervoudig wereldkampioen. "We hadden een diner in Dubai gepland, en daar wilde ik het hem vertellen", klonk het tegenover F1-Insider. "Maar er was een probleem met zijn vliegtuig en ik kon het hem niet persoonlijk vertellen. De volgende dag heb ik hem gebeld en alles uitgelegd. We blikten terug, niet met weemoed." Lees hier het hele artikel over Helmut Marko en het afscheid met Max Verstappen.

Voormalig hoofdmonteur Verstappen krijgt promotie en neemt nieuwe Audi-rol aan

Lee Stevenson was meer dan achttien jaar actief bij Red Bull Racing, waar hij begon als nummer twee-monteur en uiteindelijk hoofdmonteur zou worden. De Brit besloot zich halverwege 2024 aan te sluiten bij Kick Sauber, wat tijdens deze winterstop de transitie heeft gemaakt naar Audi. Afgelopen seizoen scoorde de renstal uit Hinwil in totaal 70 punten, mede dankzij het allereerste podium voor Nico Hülkenberg. Nu Kick Sauber wordt omgedoopt tot Audi, hoort daar een promotie voor Stevenson bij. Hij hintte de afgelopen week al op een "nieuwe, uitdagendere rol". Op zijn social media en op LinkedIn zien we nu dat hij de nieuwe teammanager is geworden. Lees hier het hele artikel over de nieuwe rol van Lee Stevenson.

Anthony Hamilton onthult details van nieuwe HybridV10: "Dit betekent écht racen"

Anthony Hamilton heeft plannen om een eigen autosportkampioenschap op te zetten waarin V10-motoren centraal moeten staan. De plannen van deze 'HybridV10' waren nogal vaag, maar de vader van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft nu meer details onthuld. "Mijn intentie is om de complexiteit weg te nemen en de focus weer op de coureur te leggen", vertelde Hamilton tegenover The Race. "Dat betekent geen kunstmatige prestatiemanagement, maar ​​gewoon echt racen. Uiteindelijk wil ik puur, authentiek racen, gericht op het talent van de coureur." Lees hier het hele artikel over het nieuwe HybridV10-kampioenschap.

