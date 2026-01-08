Helmut Marko vertelt dat hij Max Verstappen niet in persoon op de hoogte kon brengen van zijn vertrek bij Red Bull Racing, omdat er problemen waren met de privejet van de viervoudig wereldkampioen.

Red Bull Racing maakte daags na de Grand Prix van Abu Dhabi bekend dat Helmut Marko het team eind 2025 zou gaan verlaten. Het nieuws was opvallend, aangezien de Oostenrijker een contract tot eind 2026 op zak had en er geen geruchten over een vroegtijdig vertrek de ronde deden. Volgens de renstal was het een wederzijdse beslissing, al liet de 82-jarige man uit Graz zelf weten dat de vork iets anders in de steel stak. Voormalig teambaas Christian Horner werd eerder dat jaar al door Red Bull Racing ontslagen.

Vertrek Marko bij Red Bull Racing

Marko stond sinds jaar en dag aan het hoofd van het opleidingsprogramma van Red Bull Racing. Zo was hij onder andere verantwoordelijk voor de aanstelling van Max Verstappen. Daarnaast fungeerde hij als adviseur van het team. Marko en Verstappen hebben altijd een zeer goede band gehad. Toen er in het verleden geruchten de ronde deden dat het kamp rondom Horner voornemens was om Marko de deur uit te werken, liet de Nederlander weten dat hij in dat geval zelf ook zou vertrekken.

Ontmoeting met Verstappen in Dubai

Dat Verstappen nu wel vrede lijkt te hebben met het besluit, lijkt erop te duiden dat ook Marko zich er in kon vinden. Over hoe hij het kenbaar maakte aan de Limburger, vertelt hij bij F1 Insider: "We hadden een diner in Dubai gepland, en daar wilde ik het hem vertellen. Maar er was een probleem met zijn vliegtuig en ik kon het hem niet persoonlijk vertellen. De volgende dag heb ik hem gebeld en alles uitgelegd. We blikten terug, niet met weemoed. Niemand had kunnen bedenken wat we hebben bereikt samen."

