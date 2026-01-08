Het team van Ferrari zou een stokje willen steken voor het motorfoefje van Red Bull en Mercedes tijdens de seizoensstart in Melbourne, zo meldt Blick. De Scuderia zou van plan zijn een protest in te dienen en daarbij kunnen rekenen op de steun van klantenteams Haas en Cadillac, maar ook van Honda en Audi.

Tijdens de winter werd duidelijk dat Mercedes een maas in de wet had gevonden met betrekking tot de compressieverhouding van de 2026-power unit. In het reglement staat dat deze verhouding op 16:1 moet liggen, maar Mercedes zou een manier hebben gevonden om dit tijdens het rijden op 18:1 te krijgen en daarmee ongeveer 13 pk extra te winnen. Red Bull Powertrains beschikt eveneens over deze techniek, aangezien een voormalig Mercedes-medewerker die nu in dienst is van het Oostenrijkse team het ‘trucje’ zou hebben meegenomen. De FIA heeft zich eind december over de commotie gebogen en benadrukte daarbij dat de motoren worden getest bij kamertemperatuur en niet tijdens het rijden. Dat de compressieverhouding tijdens het racen boven de limiet zou uitkomen, zou volgens de FIA geen probleem zijn.

'Ferrari van plan om protest in te dienen'

Audi, Honda en Ferrari beschikken echter niet over dit slimmigheidje en vooral het Italiaanse team zou daarom van plan zijn om na de eerste race in Melbourne een protest aan te tekenen. “Het gefrustreerde Ferrari, dat als vierde eindigde in het wereldkampioenschap en na 28 races zonder overwinning opnieuw een horrorscenario tegemoet lijkt te gaan, is al in opstand gekomen. De Scuderia is van plan na de eerste race in Melbourne protest aan te tekenen,” zo schrijft het medium.

ADUO-programma

Toch kunnen de overige teams het prestatieverschil mogelijk nog proberen te verkleinen met behulp van het ‘Additional Development and Upgrade Opportunities’-programma. Motorleveranciers die achterlopen, krijgen daardoor extra ontwikkelingsmogelijkheden. De FIA zal na elke zes races een prestatiecontrole uitvoeren. Als het verschil tussen de beste motor en een concurrent groter is dan twee procent, kan één update worden toegestaan. Is het verschil groter dan vier procent, dan kunnen zelfs twee updates worden goedgekeurd.

