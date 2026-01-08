Anthony Hamilton heeft plannen om een eigen autosportkampioenschap op te zetten waarin V10-motoren centraal moeten staan. De plannen van deze 'HybridV10' waren nogal vaag, maar de vader van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft nu meer details onthuld.

Hamilton wil dit kampioenschap oprichten om "het iconische geluid van de V10-eenzitters te vieren", zo werd er in het eerste persbericht van afgelopen week gemeld. "Het zit in de naam. Echt racen, echte talenten, echte skills en het perfecte geluid." HybridV10 heeft verschillende trademarks laten registeren, zoals 'Hybrid World Series', waarbij dus wordt gehint op een globaal kampioenschap. Hamilton heeft in gesprek met The Race deze plannen bevestigd en legt meer over de HybridV10 uit.

Vergelijkbaar met F1 van de begin 21e eeuw

De Brit wil twee verschillende kampioenschappen beginnen, eentje met V8-hybrides en eentje met V10-hybrides, en beiden atmosferisch en dus zonder turbo. Het moet vergelijkbaar worden met de F1-bolides zoals we die kennen uit het begin van de 21e eeuw. De twee kampioenschappen zouden ieder 24 auto's moeten hebben van 24 verschillende teams, maar alle teams zouden dan in beide klasses actief moeten zijn. De auto's zullen door één en hetzelfde merk worden gebouwd met hier en daar wat eigen aerodynamische ontwikkelingen. Het doel is om betrouwbare auto's te produceren met veel vermogen waar coureurs constant vol gas mee kunnen met zo weinig mogelijk hulpmiddelen.

"Mijn intentie is om de complexiteit weg te nemen en de focus weer op de coureur te leggen", vertelde Hamilton. "Dat betekent geen kunstmatige prestatiemanagement, maar ​​gewoon echt racen. Uiteindelijk wil ik puur, authentiek racen, gericht op het talent van de coureur."

Coureurs, superlicentie en kalender

HybridV10 wil de beste coureurs aantrekken die betaald krijgen in plaats van dat ze zitjes moeten kopen met behulp van sponsors. Om de selectie eerlijk te maken, wil Hamilton een Motorsport Draft League opzetten om bewezen talenten voor de 48 beschikbare stoeltjes te selecteren. Voor de V10-klasse zul je tenminste 20 jaar oud moeten zijn en een 'Hybrid-superlicentie' moeten krijgen van de 'Hybrid World Commission'. Hamilton hoopt talenten van allerlei verschillende prominente kampioenschappen aan te trekken, zoals IndyCar, het wereldkampioenschap rally, NASCAR en de GT-racerij.

Hamilton wil in het eerste seizoen twaalf HybridV10-festivals organiseren die, waar mogelijk, niet clashen met de Formule 1. De kalender moet bestaan uit FIA Grade 1-circuits over de hele wereld die F1 heeft verlaten, zoals Sepang in Maleisië, Paul Ricard in Frankrijk, Mugello in Italië en Kyalami in Zuid-Afrika.

