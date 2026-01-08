Lee Stevenson heeft een promotie gekregen bij zijn huidige werkgever. De voormalige rechterhand van Max Verstappen mag zich nu de teammanager noemen van het Audi F1 Team, terwijl de Duitse grootmacht zich voorbereidt op haar debuut in de koningsklasse.

Stevenson studeerde aan het Rycotewood College om monteur te worden, en dat werd hij uiteindelijk ook bij Jordan. Begin 2006 verliet hij het Formule 1-team wat vanuit het middenveld was teruggevallen naar de achterhoede om vervolgens zijn handtekening te zetten bij Red Bull Racing. Stevenson werkte iets meer dan achttien jaar lang voor de Oostenrijkse formatie, eerste als nummer twee-monteur, daarna als nummer één-monteur, vervolgens als hoofdmonteur van het supportteam en de laatste anderhalf jaar als hoofdmonteur van het raceteam. Stevenson was de rechterhand van Verstappen, totdat hij Red Bull verliet halverwege 2024.

Stevenson van hoofdmonteur naar teammanager

De Brit besloot zich aan te sluiten bij Kick Sauber, wat tijdens deze winterstop de transitie heeft gemaakt naar Audi. Daar was hij eerst de hoofdmonteur, terwijl het team een slecht jaar meemaakte. Maar het afgelopen seizoen van de renstal uit Hinwil verliep veel beter met in totaal 70 punten en het allereerste podium voor Nico Hülkenberg.

Nu Kick Sauber wordt omgedoopt tot Audi, hoort daar een promotie voor Stevenson bij. Hij hintte de afgelopen week al op een "nieuwe, uitdagendere rol". Op zijn social media en op LinkedIn zien we nu dat hij de nieuwe teammanager is geworden.

