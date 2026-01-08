Hoewel Christian Horner er alles aan doet om zo snel mogelijk terug te keren in de Formule 1, loopt die eventuele rentree vertraging op, zo meldt PlanetF1. Horner zou hebben ingezet op het team van Alpine, maar bedrijfsdocumenten laten een verkoop van aandelen niet eerder toe dan 13 september 2026.

Sinds het vertrek van Horner bij Red Bull Racing officieel werd gemaakt, zijn de verhalen over een mogelijke rentree volop aanwezig. Eerst werd Ferrari genoemd, maar aan die geruchten kwam snel een einde met de contractverlenging van teambaas Frédéric Vasseur. Ook Aston Martin behoorde tot de mogelijke opties, maar nu Adrian Newey daar aan de touwtjes trekt, lijkt ook dat team geen kanshebber meer te zijn. Alpine wordt eveneens nadrukkelijk genoemd en hoewel Horner daar naar verluidt wel oren naar heeft, lijkt de voormalig teambaas van Red Bull Racing voorlopig simpelweg te moeten afwachten.

Artikel gaat verder onder video

Aandelen mogen niet zomaar worden verkocht

Het team van Alpine kent namelijk meerdere aandeelhouders. Niet alleen Renault is eigenaar van de Franse renstal, ook Otro Capital is deels aandeelhouder. Dit investeringsfonds steekt kapitaal in namens onder anderen topsporters en acteurs. Juist dat aandelenbelang zou Horner in handen willen krijgen, maar dat blijkt geen eenvoudige opgave. PlanetF1 heeft documenten ingezien waaruit blijkt dat Otro Capital pas drie jaar na de aanschaf, én met goedkeuring van Renault, afstand kan doen van zijn aandeel. Dat aandeel werd op 13 september 2023 verworven, wat betekent dat Horner pas over negen maanden een daadwerkelijk overnamebod zou kunnen doen.

Wil Otro Capital al af van aandeel in Alpine?

Daarnaast is het niet duidelijk of Otro Capital momenteel überhaupt afstand wil doen van de aandelen. Hoewel Alpine het afgelopen jaar geen hoogvlieger was binnen de Formule 1, stijgt de waarde van het team wel degelijk mee met de groeiende populariteit van de sport. In dat licht wordt ook niet uitgesloten dat Renault het aandelenbelang zelf zou willen terugkopen, mocht Otro Capital besluiten te verkopen. In dat scenario lijkt Horner opnieuw te moeten uitkijken naar een ander team.

Gerelateerd