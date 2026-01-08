Audi bijt het spits af en zal vrijdag 9 januari de shakedown van de 2026-wagen uitvoeren op het Circuit de Barcelona-Catalunya, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde Auto Motor und Sport.

Hoewel Audi geen compleet nieuw team is, na de transformatie vanuit Kick Sauber, belooft het wel een spannend jaar te worden voor het merk. Op 19 december liet het team al de eerste geluiden horen over de power unit en volgens Audi-CEO Gernot Döllner loopt het Formule 1-project momenteel perfect op schema.

Shakedown in Barcelona

De officiële teampresentatie staat gepland op 20 januari, hoewel Audi dit nog niet heeft bevestigd. De definitieve kleurstelling zal daar ook bekend worden. Toch moet het team de nieuwe wagen eerst uitvoerig testen. Los van de testdagen later deze maand reist Audi vrijdag richting Barcelona voor de shakedown. Daar kan het team controleren of alles correct is aangesloten, of alles naar behoren werkt en eventuele eerste kinderziektes eruit halen.

Voor de ontwikkeling van de wagen wordt vanaf drie locaties gewerkt. "Met de start komt het harde werk van de teams in Hinwil, Neuburg en Bicester nu echt tot leven. Het markeert het begin van een spannend nieuw hoofdstuk in de autosportgeschiedenis van Audi," zo onderstreept CEO Döllner.

