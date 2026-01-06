'Knoop doorgehakt over toekomst Lambiase', Nicholas reageert op bizar 'overlijdensbericht' | GPFans Recap

Na de feestdagen leven we langzaam maar zeker toe naar het gloednieuwe Formule 1-seizoen, dat sneller voor de deur staat dan je denkt. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Het Formule 1-seizoen komt steeds sneller dichterbij en al over enkele weken staan de eerste geheime testdagen in Barcelona op het programma. Ondertussen was er ook op de maandag weer genoeg te melden. Het belangrijkste nieuwtje kwam uit de Red Bull Racing-stal, waar vandaan gebleken is dat Gianpiero Lambiase ook dit seizoen gewoon aan de pitmuur zit om Max Verstappen te ondersteunen in zijn strijd om de wereldtitel. Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas liet van zich horen nadat er berichten circuleerden dat hij overleden zou zijn.

Verstappen met kop en schouder het meest dominant tijdens grondeffect-tijdperk

Max Verstappen is de meest succesvolle coureur geweest tijdens het afgelopen 'grondeffect-tijdperk' in de Formule 1. De Nederlander domineerde tussen 2022 en 2025 met kop en schouder. Dit keer was het Red Bull Racing dat met het beste pakket aan het nieuwe tijdperk begon. De Oostenrijkse renstal had in 2022 de beste wagen, was in 2023 bijzonder dominant, verloor halverwege 2023 de voorsprong op de concurrentie en werd in 2024 achterhaald door McLaren. Lees hier het hele artikel over de Verstappen-dominantie.

Mercedes gevraagd naar 'foefje' rondom compressieverhouding: "Het is zeker mogelijk"

Mercedes heeft naar verluidt iets gevonden in de compressieverhouding van de nieuwe power units voor het F1-seizoen van 2026. Hywel Thomas, de uitvoerend directeur van Mercedes AMG High Performance Powertrains, is naar het 'foefje' gevraagd nu de fabrieken van de teams weer open zijn gegaan. Hij laat weten dat mazen in de wet niet uitgesloten kunnen worden. Lees hier het hele verhaal over het vermeende Mercedes-foefje.

'Horner trekt investeerders en aandelen weg bij Alpine en aast op Aston Martin'

Christian Horner is nog altijd opzoek naar een nieuw F1-team om leiding over te geven na zijn ontslag bij Red Bull Racing. Waar eerst werd gemeld dat hij zou investeren in Alpine, doen nu geruchten de ronde dat hij juist de investeerders bij Alpine weg gaat trekken. Horner wil deze naar verluidt meenemen naar Aston Martin. Lees hier het hele verhaal over de plannetjes van Christian Horner.

De Telegraaf: 'Lambiase blijft in 2026 gewoon actief bij Red Bull Racing'

De afgelopen maanden is er een hoop te doen geweest rondom Gianpiero Lambiase en ook recent zijn er de nodige geruchten geweest rondom een vertrek bij Red Bull Racing. Erik van Haren maakt nu echter een einde aan de geruchtenstroom: Lambiase blijft 'gewoon' bij Red Bull dit seizoen. Lees hier het hele verhaal over het aanblijven van Gianpiero Lambiase.

Voormalig Red Bull-monteur Nicholas reageert op nepbericht over zijn overlijden

Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas heeft van zich laten horen op social media, nadat hij berichten had gelezen waarin werd beweerd dat hij zou zijn overleden. De Engelsman maant fans aan om niet alles te geloven wat op sociale media wordt gezegd en komt met een duidelijke verklaring. Lees hier het hele bizarre verhaal over Calum Nicholas.

