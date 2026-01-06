Max Verstappen is de meest succesvolle coureur geweest tijdens het afgelopen 'grondeffect-tijdperk' in de Formule 1. De Nederlander domineerde tussen 2022 en 2025 met kop en schouder.

Het einde van een tijdperk is aangebroken in de Formule 1, terwijl de sport aan de vooravond staat van een nieuw hoofdstuk. In 2022 maakte het zogeheten grondeffect haar terugkeer in de sport, waarbij de reglementen voor het eerst sinds 2014 drastisch op de schop gingen. Tussen 2014 en 2021 was het Mercedes dat jarenlang de grid domineerde, maar de Zilverpijlen sloegen dit keer de plank enorm mis. De Duitse grootmacht verscheen in 2022 met het zogeheten zero sidepod-concept op de baan, en viel hierdoor ver terug in de pikorde.

Artikel gaat verder onder video

Dominante jaren Red Bull Racing

Dit keer was het Red Bull Racing dat met het beste pakket aan het nieuwe tijdperk begon. De Oostenrijkse renstal had in 2022 de beste wagen, was in 2023 bijzonder dominant, verloor halverwege 2023 de voorsprong op de concurrentie en werd in 2024 achterhaald door McLaren. Ondanks de neerwaartse spiraal was het een zeer succesvol tijdperk voor het team, waarin Max Verstappen drie van zijn vier wereldkampioenschapppen bij elkaar reed.

Verstappen meest dominante coureur

De Limburger won in dit tijdperk maar liefst 51 races, stond 67 keer op het podium en mocht 35 keer vanaf pole position vertrekken. Daarmee is hij bij uitstek de meest succesvolle coureur van de afgelopen jaren. Dit jaar breekt er opnieuw een nieuw tijdperk aan in de Formule 1. Voor aankomend seizoen zijn de motorische reglementen op de schop gegaan, waardoor mogelijk ook de pikorde van de afgelopen jaren gehusseld gaat worden.

Max Verstappen. The most successful driver in the Ground Effect era, from 2022 to 2025 👏🏆

End of an era ✨



Here are all the drivers that secured a podium in the Ground Effect era 🏆

