Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas heeft van zich laten horen op social media, nadat hij berichten had gelezen waarin werd beweerd dat hij zou zijn overleden. De Engelsman maant fans aan om niet alles te geloven wat op sociale media wordt gezegd en komt met een duidelijke verklaring.

Nicholas heeft een lange staat van dienst binnen de Formule 1 en fungeerde de afgelopen jaren vooral als een van de teamleden van het pitstopteam van Red Bull. In die rol was hij erop gericht zo snel mogelijke pitstops neer te zetten, wat ook regelmatig lukte. In februari 2025 maakte Nicholas bekend een stap terug te doen en voortaan door het leven te gaan als ambassadeur van het Oostenrijkse team.

Artikel gaat verder onder video

Nicholas reageert op bericht dat hij zou zijn overleden

Op diverse sociale media werd de afgelopen dagen gemeld dat Nicholas zou zijn overleden, maar daar blijkt niets van waar te zijn. De Engelsman reageerde dan ook zelf: “Dit is een vreemde tweet om te moeten plaatsen… Ik werd vanochtend wakker met een paar berichten van mensen die een Facebookbericht hadden gezien waarin werd beweerd dat ik was overleden. Dit is feitelijk onjuist.”

Wel kan hij de situatie met de nodige humor benaderen: “Tot teleurstelling van velen, vermoed ik, leef ik nog steeds (althans, lichamelijk). Ik ga vandaag wel skiën, dus er is nog hoop voor jullie. Fijne dag. Geloof niet alles wat je op het internet leest,” aldus Nicholas.

This is an odd thing to have to tweet…



I woke up this morning to a few messages from people who’d seen a Facebook post claiming I had died.



This is factually incorrect.



To the disappointment of many, I’m sure, I am very much still alive (at least, physically).



…. I am… — Calum Nicholas (@F1mech) January 6, 2026

Gerelateerd