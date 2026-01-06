Christian Horner is nog altijd opzoek naar een nieuw F1-team om leiding over te geven na zijn ontslag bij Red Bull Racing. Waar eerst werd gemeld dat hij zou investeren in Alpine, doen nu geruchten de ronde dat hij juist de investeerders bij Alpine weg gaat trekken. Horner wil deze naar verluidt meenemen naar Aston Martin.

Horner is een van de meest succesvolle teambazen uit de geschiedenis van de Formule 1. Tevens was hij een van de langstzittende teambazen bij één en dezelfde renstal. Van 2005 tot en met de zomer van 2025 sleepten hij en Red Bull Racing acht wereldkampioenschappen bij de coureurs en zes bij de constructeurs binnen. Vanwege onder andere de teleurstellende resultaten moest Horner afgelopen juli plaatsmaken voor de nieuwe CEO en teambaas Laurent Mekies. Sindsdien zagen we Max Verstappen weer regelmatig winnen en slechts tot twee punten komen van de uiteindelijke WK-winnaar Lando Norris.

Artikel gaat verder onder video

Kans op transfer Verstappen kan F1-plannen Horner teniet doen

Het blijft een vraag wat de toekomstplannen zijn van Horner. Meerdere bronnen meldden dat hij wilde investeren in Alpine, maar F1-Insider spreekt dit nu tegen. Volgens het Duitse platform wil Horner niet zijn eigen geld investeren in een Formule 1-team. In plaats daarvan zoekt hij steun van een investeringsmaatschappij om zo alsnog mede-eigenaar te worden.

Volgens F1-Insider heeft Horner die steun gevonden bij Otro Capital, waar onder andere acteur Ryan Reynolds en NFL-ster Patrick Mahomes zijn aangesloten. Otro Capital bezit momenteel 24% van de aandelen in Alpine, maar de Amerikaanse maatschappij wil deze naar verluidt verkopen aan Horner om vervolgens de aandelen te verschuiven naar Aston Martin.

Related image

Horner zou op die manier mede-eigenaar worden van Aston Martin via Otro Capital, en gesprekken tussen de Brit en Lawrence Stroll zijn naar verluidt al bezig. Het enige probleem is dat Adrian Newey, de uitvoerend technisch partner, ontwerper en teambaas van Aston Martin, in de weg kan zitten. Newey wil volgens F1-Insider weer samenwerken met Verstappen, als het bij Red Bull tegenzit, maar hij zou bang zijn dat de viervoudig wereldkampioen niet naar Aston Martin wil overstappen, als Horner er mede-eigenaar van is.

Gerelateerd