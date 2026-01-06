De Telegraaf: 'Lambiase blijft in 2026 gewoon actief bij Red Bull Racing'
De Telegraaf: 'Lambiase blijft in 2026 gewoon actief bij Red Bull Racing'
De afgelopen maanden is er een hoop te doen geweest rondom Gianpiero Lambiase en ook recent zijn er de nodige geruchten geweest rondom een vertrek bij Red Bull Racing. Erik van Haren maakt nu echter een einde aan de geruchtenstroom: Lambiase blijft 'gewoon' bij Red Bull dit seizoen.
Vorig jaar moest Lambiase twee Grands Prix missen door privéomstandigheden. Op dat moment werd hij vervangen door Simon Rennie. Het is echter welbekend dat Verstappen een ontzettend goede relatie heeft met zijn engineer. Eerder zei de viervoudig wereldkampioen zelfs dat hij zich geen situatie zonder Lambiase zou kunnen voorstellen en mogelijk zou stoppen als de Britse strateeg zou vertrekken bij het team. Op zondag zagen we hem ontzettend geëmotioneerd aan de pitmuur van Red Bull zitten vlak na het niet winnen van het wereldkampioenschap door Verstappen.
Andere rol
In de dagen erna begon er ineens een grote geruchtenmolen te draaien rondom Lambiase, die mogelijk een nieuwe rol zou krijgen binnen het team van Red Bull Racing, waardoor hij minder aan de pitmuur zou zitten als de trouwe rechterhand van Verstappen. Die geruchten werden echter destijds snel ontkracht. Red Bull bevestigde namelijk tegenover GPFans dat er niks waar was van alle geluiden en dat Lambiase niet zou vertrekken uit zijn rol. De afgelopen weken ontstonden er echter ook verhalen over een vertrek bij het team, daar meerdere concurrenten zouden hengelen naar zijn diensten.
Géén vertrek
Daar maakt De Telegraaf, dat via Van Haren altijd goed op de hoogte is van alle zaken binnen Red Bull, nu echter ook korte metten mee: "Lambiase werd in internationale media in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Aston Martin of Williams, om daar een hogere positie te bekleden. Daarbij werd echter niet vermeld dat de Brit nog een doorlopend contract heeft bij Red Bull Racing, tot het einde van 2027. Ook komend seizoen is hij gewoon nog actief als race-engineer van Verstappen – met wie hij al bijna tien jaar samenwerkt – en tevens Head of Racing bij Red Bull."
