Dit zijn alle test- en reservecoureurs voor het F1-seizoen van 2026 op een rijtje

In de Formule 1 gaat natuurlijk de meeste aandacht uit naar de twee coureurs die per team op de grid staan, maar de reservecoureurs, soms ook wel derde rijders genoemd, en testcoureurs zijn niet onbelangrijk. GPFans zet ze voor het F1-seizoen van 2026 op een rijtje.

Een reservecoureur is een coureur die klaarstaat om in te vallen voor een vaste coureur, mocht dat nodig zijn, bijvoorbeeld door een blessure of ziekte of door een schorsing. Denk aan Ollie Bearman die inviel voor Carlos Sainz bij Ferrari in Saoedi-Arabië in 2024 vanwege een blindedarmontsteking. De jonge Brit viel later in het seizoen ook in voor Kevin Magnussen bij Haas, eerst in Azerbeidzjan vanwege een schorsing en daarna in São Paulo vanwege ziekte. Een reservecoureur is er bij de meeste of zelfs alle Grands Prix bij. Daarnaast kunnen reserves ook ingezet worden voor bezigheden in de simulator of de fabriek of tijdens testdagen.

Lijst van test- en reservecoureurs

Er zijn een aantal veranderingen geweest ten opzichte van 2025. Yuki Tsunoda is reservecoureur geworden bij Red Bull Racing, nadat hij aan de kant werd geschoven voor Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Valtteri Bottas heeft Mercedes verlaten om voor Cadillac te gaan racen. Zhou Guanyu is niet langer reserve bij Ferrari, maar heeft nu diezelfde rol op zich genomen bij Cadillac. Felipe Drugovich was het wachten op een kans in de Formule 1 zat geworden en diende zijn ontslag in bij Aston Martin. De Braziliaan racet nu in de Formule E bij Andretti.

Team Reservecoureurs Testcoureurs McLaren Pato O'Ward Pato O'Ward Mercedes Frederik Vesti Frederik Vesti Red Bull Yuki Tsunoda Ayumu Iwasa

Yuki Tsunoda Ferrari Antonio Giovinazzi Dino Beganovic

Antonio Giovinazzi Williams Luke Browning Luke Browning

Oliver Turvey

Victor Martins Racing Bulls Ayumu Iwasa

Yuki Tsunoda Ayumu Iwasa

Yuki Tsunoda Aston Martin Jak Crawford Jak Crawford

Cian Shields

Stoffel Vandoorne Haas Ryō Hirakawa Ryō Hirakawa Audi Onbekend Onbekend Alpine Paul Aron Paul Aron

Kush Maini Cadillac Zhou Guanyu Colton Herta

Zhou Guanyu

Bovenstaand is een tabel met de test- en reservecoureurs voor zover we bij GPFans weten. De lijst is niet definitief en kan in aanloop naar de seizoensopener in Australië, en zelfs tijdens het seizoen, nog veranderen.

