Honda zou nog wat “extra tijd” over hebben om in de ontwikkeling van de 2026-power unit te steken, zo meldt Autoracer. Het Japanse merk heeft namelijk niet het volledige ontwikkelingstijd van 2023 en 2024 gebruikt en kan die tijd mogelijk in de nieuwe motor steken, mocht deze achterblijven bij de snelste krachtbron in 2026.

De afgelopen weken zijn diverse berichten verschenen over mogelijke trucjes in de verschillende motoren. Toch zal pas begin maart in Australië de daadwerkelijke krachtsverhouding zichtbaar worden. Mercedes wordt grote kansen toegedicht om een dominant seizoen neer te zetten met hun krachtbronnen, terwijl ook Red Bull Ford er goed voor zou staan. Toch blijft het voorlopig koffiedik kijken, totdat de kwalificatie in Melbourne plaatsvindt.

'Honda heeft mogelijke extra ontwikkelingstijd'

Volgens diverse berichten lijkt Mercedes een voorsprong op de rest te hebben, maar het Italiaanse medium stelt dat Honda niet bang is voor een eventuele achterstand. Zo zou er nog een “reservepotje” aan ontwikkelingstijd zijn opgebouwd: “Volgens geruchten uit Japan zou Honda het budgetplafond voor de ontwikkeling van de PU 2026 noch in 2023, noch in 2024 hebben uitgeput.”

Honda wist in het voorgaande motorreglement uiteindelijk ook het gat met de beste motor, destijds Mercedes, te dichten. Tijdens de terugkeer in de sport in 2015 waren er weliswaar veel problemen, maar in 2021 wist het de Duitse krachtbron aardig bij te benen.