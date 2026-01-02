Newey gaat in op relatieproblemen na Red Bull-vertrek, Red Bull veranderde door Alonso | GPFans Recap

We zitten net voor het laatste weekend voordat de fabrieken van de Formule 1-teams weer open gaan. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Aston Martin hoopt aankomend seizoen bovenaan de pikorde te staan. Naar verluidt heeft Aramco, de brandstofpartner van het team gevestigd in Silverstone, de sterkste brandstof ontwikkeld. Technisch uitvoerend partner, ontwerper en teambaas Adrian Newey doet er alles aan om van Aston Martin een topteam te maken, maar hij onthult dat het heeft gezorgd voor relatieproblemen. Ondertussen heeft 'Checo' een cadeau gekregen van Max Verstappen, legt Helmut Marko uit hoe Fernando Alonso ervoor heeft gezorgd dat Red Bull voorgoed haar aanpak veranderde, en gaat Verstappen in op zijn dubbelleven als F1-coureur en teameigenaar, maar ook als papa en partner.

Pérez onthult gekregen cadeau van 'maatje' Verstappen

Sergio Pérez gaat dit seizoen, na één jaar sabbatical, weer achter het stuur van een Formule 1-wagen plaatsnemen. De Mexicaan onthult op social media dat hij na een jaar buiten de sport weer staat te springen om te racen en wijst daarbij op een afscheidscadeau van Max Verstappen, dat hij tijdens het afgelopen seizoen van de Nederlander kreeg. Lees hier het hele artikel over het cadeau van Max Verstappen aan Sergio Pérez.

'Aston Martin verwacht extra pk's door e-fuel Aramco'

Waar motorfabrikanten vooral werken aan kleine optimalisaties, zoals aanpassingen in de compressieverhouding of het gebruik van materialen waarmee extra pk's kunnen worden gegenereerd, richt de brandstofpartner van Aston Martin zich met name op de ontwikkeling van synthetische benzine. Volgens Motorsport.com zijn de verwachtingen rondom de brandstof enorm hoog. Aramco, de brandstofpartner van Aston Martin, heeft fors geïnvesteerd in onderzoek naar e-fuel, zoals de nieuwe brandstof wordt genoemd. De brandstof zou een hoge calorische waarde hebben, wat mogelijk kan zorgen voor extra pk's in de Honda-powerunit. Lees hier het hele artikel over de nieuwe brandstof bij Aston Martin.

Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin: "We staan ​​onder intense druk"

Voor Adrian Newey staat er in 2026 een belangrijk jaar op het programma. Zo is de van Red Bull overgekomen ontwerper inmiddels de teambaas bij het groene team en wordt de 2026-wagen zijn allereerste wagen als eindverantwoordelijke. "We staan ​​onder intense druk. Druk als gevolg van deadlines voor de belangrijkste architectonische onderdelen van auto, dat zijn de versnellingsbak, gevolgd door het chassis, de voorwielophanging, De achterwielophanging, enzovoort, zijn op tijd klaar voor de tests in januari. Eigenlijk besteed ik er waarschijnlijk iets meer tijd aan dan me lief is", begon de Brit in gesprek met Mundo Deportivo. Lees hier het hele artikel over de druk bij Adrian Newey en Aston Martin.

Russell wil zich meten met Verstappen: 'Momenteel de beste coureur op de grid'

George Russell maakt zich in 2026 op voor zijn vijfde seizoen bij Mercedes. De Engelsman verlengde vorig jaar zijn contract, ondanks de vele geruchten over een mogelijke komst van Max Verstappen. Russell legt uit dat hij die uitdaging graag was aangegaan en, hoewel hij niet altijd even goed door één deur kan met Verstappen, erkent hij dat de Nederlander momenteel de benchmark van de sport is. "Ik ben nooit bezorgd geweest dat ik mijn stoeltje zou verliezen", zo gaf hij aan bij Auto Motor und Sport. Hij begrijpt daarbij de insteek van Mercedes bij het samenstellen van het beste rijdersduo. "Als team wil je de best mogelijke rijderscombinatie hebben die er op de markt beschikbaar is. Verstappen is op dit moment de beste coureur van het veld." Lees hier het hele artikel over George Russell die zich wil meten met Max Verstappen.

Marko legt uit hoe Red Bull-aanpak veranderde door Alonso: 'Hij nam het contract niet serieus'

Fernando Alonso was een lange tijd geleden in contractonderhandelingen met Red Bull Racing. Uiteindelijk zou de Spanjaard niet zijn handtekening zetten bij de energiedrankfabrikant. Voormalig hoofdadviseur Helmut Marko verklaart dat het ervoor heeft gezorgd dat het DNA van Red Bull hierdoor voor altijd is veranderd. "Langzaam maar zeker stegen we in de pikorde van het wereldkampioenschap. Plotseling was ik over een contract aan het onderhandelen met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, maar hij nam ons niet serieus. Didi besloot toen dat we geen sterren zouden kopen, maar onze eigen sterren zouden ontwikkelen", aldus Marko bij Die Welt. Lees hier het hele artikel over hoe Fernando Alonso zorgde voor een andere aanpak bij Red Bull.

F1-coureur, GT3-teameigenaar en papa: Verstappen gaat in op zijn drukke dubbelleven

Max Verstappen werd bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd gevraagd hoe hij de Formule 1, zijn GT3-avonturen en tijd doorbrengen met zijn gezin combineert. "Ja, natuurlijk zijn het veel races waardoor ik weg ben. Tussendoor heb ik nog marketingdingen. Dat vind ik sowieso... Daar ben ik nou niet bepaald weg van. We proberen het op sommige momenten zo te doen dat ze meereizen, zodat ik tijdens raceweekenden 's avonds tijd door kan brengen met hen", vertelde hij. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn tijd verdeeld tussen zijn raceactiviteiten en zijn gezin.

