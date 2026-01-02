close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Newey on the grid in Qatar

'Aston Martin verwacht extra pk's door e-fuel Aramco'

'Aston Martin verwacht extra pk's door e-fuel Aramco'

Remy Ramjiawan
Newey on the grid in Qatar

Waar motorfabrikanten vooral werken aan kleine optimalisaties, zoals aanpassingen in de compressieverhouding of het gebruik van materialen waarmee extra pk’s kunnen worden gegenereerd, richt de brandstofpartner van Aston Martin zich met name op de ontwikkeling van synthetische benzine. Volgens Motorsport.com zijn de verwachtingen rondom de brandstof enorm hoog.

Komend jaar krijgen we niet alleen te maken met nieuwe auto’s en nieuwe motoren. De brandstof die zal worden gebruikt, bestaat namelijk voor honderd procent uit synthetische benzine, waardoor er geen fossiele brandstoffen meer worden ingezet. Dat zorgt ervoor dat brandstofleveranciers druk bezig zijn met het perfectioneren van hun formule, in een poging ook op dit vlak een voordeel te behalen ten opzichte van de concurrentie.

E-fuel

Aramco, de brandstofpartner van Aston Martin, heeft fors geïnvesteerd in onderzoek naar e-fuel, zoals de nieuwe brandstof wordt genoemd. Volgens het medium zijn de verwachtingen daarom hooggespannen. De brandstof zou namelijk een hoge calorische waarde hebben, wat mogelijk kan zorgen voor extra pk’s in de Honda-powerunit. Hoewel Aramco los opereert van Aston Martin en zich niet uitsluitend richt op de Formule 1, is het bedrijf deels eigendom van Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll.

Gerelateerd

Net binnen

'Aston Martin verwacht extra pk's door e-fuel Aramco'
Brandstof

'Aston Martin verwacht extra pk's door e-fuel Aramco'

  • 9 minuten geleden
VIDEO | FIA reageert op gezondheidsklachten Verstappen l GPFans News
VIDEO

VIDEO | FIA reageert op gezondheidsklachten Verstappen l GPFans News

  • 46 minuten geleden
Red Bull Racing onthult nieuw logo: fans hopen ook op nieuwe livery
Red Bull Racing

Red Bull Racing onthult nieuw logo: fans hopen ook op nieuwe livery

  • 1 uur geleden
Zo zag de jaarwisseling van Verstappen en Piquet eruit
Verstappen en Piquet

Zo zag de jaarwisseling van Verstappen en Piquet eruit

  • 2 uur geleden
Ferrari neemt afscheid van reservecoureur Zhou | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Ferrari neemt afscheid van reservecoureur Zhou | F1 Shorts

  • 2 uur geleden
  • 44
 Pérez onthult gekregen cadeau van 'maatje' Verstappen
Verstappen Perez

Pérez onthult gekregen cadeau van 'maatje' Verstappen

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala:
500.000+ views

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"

  • 13 december
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 28 december
 Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
150.000+ views

Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'

  • 16 december
 'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
150.000+ views

'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'

  • 28 december
 FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026
100.000+ views

FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026

  • 13 december
 'Red Bull heeft geen schijn van kans volgend jaar, daarom deden ze dat'
100.000+ views

'Red Bull heeft geen schijn van kans volgend jaar, daarom deden ze dat'

  • 17 december

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x