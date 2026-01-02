Waar motorfabrikanten vooral werken aan kleine optimalisaties, zoals aanpassingen in de compressieverhouding of het gebruik van materialen waarmee extra pk’s kunnen worden gegenereerd, richt de brandstofpartner van Aston Martin zich met name op de ontwikkeling van synthetische benzine. Volgens Motorsport.com zijn de verwachtingen rondom de brandstof enorm hoog.

Komend jaar krijgen we niet alleen te maken met nieuwe auto’s en nieuwe motoren. De brandstof die zal worden gebruikt, bestaat namelijk voor honderd procent uit synthetische benzine, waardoor er geen fossiele brandstoffen meer worden ingezet. Dat zorgt ervoor dat brandstofleveranciers druk bezig zijn met het perfectioneren van hun formule, in een poging ook op dit vlak een voordeel te behalen ten opzichte van de concurrentie.

Artikel gaat verder onder video

E-fuel

Aramco, de brandstofpartner van Aston Martin, heeft fors geïnvesteerd in onderzoek naar e-fuel, zoals de nieuwe brandstof wordt genoemd. Volgens het medium zijn de verwachtingen daarom hooggespannen. De brandstof zou namelijk een hoge calorische waarde hebben, wat mogelijk kan zorgen voor extra pk’s in de Honda-powerunit. Hoewel Aramco los opereert van Aston Martin en zich niet uitsluitend richt op de Formule 1, is het bedrijf deels eigendom van Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll.

Gerelateerd