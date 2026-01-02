Fernando Alonso was een lange tijd geleden in contractonderhandelingen met Red Bull Racing. Uiteindelijk zou de Spanjaard niet zijn handtekening zetten bij de energiedrankfabrikant. Voormalig hoofdadviseur Helmut Marko verklaart dat het ervoor heeft gezorgd dat het DNA van Red Bull hierdoor voor altijd is veranderd.

Alonso heeft de langste carrière van welke Formule 1-coureur dan ook. Al in 2005 en 2006 sleepte hij WK-titels binnen met Renault, voordat hij voor één seizoen vertrok naar McLaren. Hij keerde eventjes terug bij het Franse merk, voordat hij zich in 2010 voegde bij Ferrari. Het lukte Alonso keer op keer maar niet om de Red Bull van Sebastian Vettel te verslaan. Adrian Newey onthulde dat Alonso in 2013 dicht bij een transfer naar Red Bull kwam, maar later besloot om toch bij Ferrari te blijven. Dat was een keerpunt voor de energiedrankfabrikant, wiens oprichter Dietrich 'Didi' Mateschitz besloot om alleen nog eigen talenten te vormen.

Grands Prix-zeges en WK-titels waren een verre droom in 2005

"We wilden het Formule 1-avontuur anders aanpakken", vertelde Marko tegenover Die Welt. "Overwinningen en wereldkampioenschappen waren eerst een verre droom. Onze aanpak was anders vergeleken met die van Mercedes en Ferrari. Toen we onze intrede maakten in de sport in 2005, zeiden we dat het een succes zou zijn, als we überhaupt een race wisten te winnen. Echter, wat nog belangrijker was, was de hele ervaring met het team."

Alonso veranderde het DNA van Red Bull

Red Bull wilde eerst op marketinggebied "het maximum bereiken", aangezien het een energiedrankfabrikant is en geen autofabrikant. "Vervolgens besloten we dat we ook op de baan inhaalslagen moesten maken. Ons technische team bleef verbeteren en dat deed ons chassis ook", aldus de 82-jarige uit Graz. "Langzaam maar zeker stegen we in de pikorde van het wereldkampioenschap. Plotseling was ik over een contract aan het onderhandelen met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, maar hij nam ons niet serieus. Didi besloot toen dat we geen sterren zouden kopen, maar onze eigen sterren zouden ontwikkelen. Dat is de DNA van Red Bull." Talenten zoals Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Pierre Gasly zijn sindsdien hun F1-avontuur allemaal bij Red Bull begonnen.

