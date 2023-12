Vincent Bruins

Adrian Newey heeft laten weten dat Fernando Alonso in het verleden bijna zijn handtekening had gezet onder een contract van Red Bull Racing. Alonso, die toentertijd bij Ferrari bleef in de Formule 1 en later zou overstappen naar McLaren, kan er nu wel om lachen en vindt het simpelweg een privilege om het Newey-tijdperk mee te mogen maken.

Newey werkt al sinds 1980 in de top van de autosport, toen hij direct na zijn afstuderen aan de slag ging bij het team van Fittipaldi. Na in Amerika te hebben gewerkt en bij andere middenvelders in de Formule 1, maakte hij voor 1991 de overstap naar Williams. Mede dankzij Newey won Williams de constructeurstitels van 1992 tot en met 1996. Daarna vertrok hij naar McLaren waar Mika Häkkinen in 1998 en 1999 wereldkampioen werd. Terwijl zijn relatie met de formatie uit Woking verslechterde, ging Newey op zoek naar een nieuwe uitdaging en vanaf 2006 werd dat Red Bull waar Sebastian Vettel vier titels pakte. Nu domineert Max Verstappen de koningsklasse samen met de Oostenrijkse renstal.

Senna en Alonso

Newey en Alonso hebben nooit samengewerkt, maar er is wederzijds respect tussen de twee. In een gesprek met de BBC over mogelijke pensioenplannen zei de 64-jarige hoofdontwerper: "Als je me op mijn vijftigste had gevraagd of ik nu nog zou werken, dan had ik gezegd: 'Absoluut niet'. En natuurlijk denk je dan: 'Ik geniet hier eigenlijk wel van en wat moet ik anders doen?' Ik zou me vervelen als ik op het strand zou gaan liggen." Op de vraag of Newey ergens spijt van heeft, antwoordde de Brit: "Ten eerste zou ik graag een langere relatie gehad willen hebben met Ayrton [Senna]. Als we het hebben over coureurs [van nu], Fernando is iemand die ik altijd..." Newey werd eraan herinnerd dat hij bijna een deal had gesloten met Alonso na de Belgische Grand Prix van 2013, toen ze samen in de auto zaten richting het vliegveld. "Het is spijtig dat het nooit is gebeurd, want ik heb ontzettend veel respect voor Fernando."

Legende van de sport

Alonso besloot om tot en met 2014 bij Ferrari te blijven. Een overstap naar McLaren-Honda wierp haar vruchten niet af en na een sabbatical van de Formule 1, waarin hij zich focuste op de Indianapolis 500 en Le Mans, keerde hij terug in de koningsklasse bij Alpine. Sinds dit jaar komt de Spanjaard uit voor het competitievere Aston Martin. "Hij is een legende van de sport," vertelde Alonso over Newey tegenover de aanwezige media tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. "We zijn een aantal keer heel dichtbij een samenwerking geweest en we hebben er ook over gesproken. Persoonlijk vind ik hem een ongelooflijk persoon en ik heb het geluk gehad in dezelfde omgeving als hem te mogen werken. Ook al hebben we nooit samengewerkt, ik ben blij dat ik leef en race in deze tijd waarin Adrian Newey Formule 1-auto's bouwt." Dat de rappe Red Bulls van Newey hem mogelijk kampioenschappen heeft gekost, is iets waar Alonso wel om kan lachen: "Hij is er verantwoordelijk voor dat negentien coureurs de afgelopen twee decennia geen kampioenschappen hebben gewonnen!"