Max Verstappen heeft het ontzettend druk als onder andere Formule 1-coureur en teameigenaar, en dat terwijl hij ook nog een gezin heeft. Hoe pakt hij dit allemaal tegelijk aan? Verstappen legt het uit.

Verstappen is niet alleen F1-coureur van Red Bull Racing, waardoor hij ieder jaar de helft van de weken niet beschikbaar is om andere dingen te doen. Hij is ook nog teameigenaar van Verstappen Racing, wat uitkomt in de GT3-racerij. De Limburger steekt daar een boel tijd en energie in, evenals in zijn protegé Chris Lulham. Daarnaast is hij ook nog een fervent simracer. Maar Verstappen heeft natuurlijk ook nog een gezin. Hij is de bonuspapa van Penelope, de dochter van Kelly Piquet, en samen met de Braziliaanse heeft hij ook nog een eigen dochter, Lily die afgelopen mei werd geboren.

Artikel gaat verder onder video

's Avonds tijd doorbrengen tijdens raceweekenden

Verstappen werd bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd gevraagd hoe hij de Formule 1, zijn GT3-avonturen en tijd doorbrengen met zijn gezin combineert. "Ja, natuurlijk zijn het veel races waardoor ik weg ben. Tussendoor heb ik nog marketingdingen. Dat vind ik sowieso... Daar ben ik nou niet bepaald weg van. We proberen het op sommige momenten zo te doen dat ze meereizen, zodat ik tijdens raceweekenden 's avonds tijd door kan brengen met hen", vertelde hij.

Related image

Verstappen stopt mogelijk met F1 voordat hij 34 is

"We doen het wanneer het kan", vervolgde Verstappen. "Maar ik zie mezelf ook niet tot mijn 44e in de Formule 1 rijden, al helemaal niet als er 24 wedstrijden worden gehouden." Na deze uitspraken hintte Mike Hezemans erop dat Verstappen misschien voor zijn 34e in plaats van 44e zou kunnen stoppen met deelnemen aan de koningsklasse. De viervoudig wereldkampioen reageerde lachend en weifelend: "Ja... ja."

Gerelateerd