Sergio Perez, Max Verstappen, Red Bull, Brazil, 2024

Pérez onthult gekregen cadeau van 'maatje' Verstappen

Remy Ramjiawan
Sergio Pérez gaat dit seizoen, na één jaar sabbatical, weer achter het stuur van een Formule 1-wagen plaatsnemen. De Mexicaan onthult op social media dat hij na een jaar buiten de sport weer staat te springen om te racen en wijst daarbij op een afscheidscadeau van Max Verstappen, dat hij tijdens het afgelopen seizoen van de Nederlander kreeg.

Pérez keert in 2026 terug in de Formule 1 bij het nieuwe team van Cadillac. Hij vormt daar samen met Valtteri Bottas een zeer ervaren line-up. De Mexicaan werd na het dramatische seizoen 2024 vervangen bij Red Bull. Liam Lawson kreeg twee races de tijd naast Verstappen, waarna Yuki Tsunoda de resterende races reed. Ook de Japanner werd echter gewogen en te licht bevonden, want komend jaar is het Isack Hadjar die plaats mag nemen in de tweede Red Bull.

Pérez en Verstappen ruilen helmen

Verstappen en Pérez waren van 2021 tot en met 2024 teamgenoten. Verstappen gaf daarom tijdens het afgelopen seizoen een helm aan de Mexicaanse coureur met daarop de tekst: “Bedankt dat je een goede teamgenoot en vriend was.” Op Instagram deelt ‘Checo’ een post met de tekst: “2025-sabbatical, je ging er snel voorbij. Laten we gaan voor een fantastisch 2026.” Daarbij deelt Pérez een aantal kiekjes van wat hij het afgelopen jaar heeft uitgespookt, inclusief het moment met Verstappen waarop hij de helm van de Nederlander ontving.

Comeback

Met zijn terugkeer in de koningsklasse hoopt Pérez een nieuw en succesvol project op te bouwen bij Cadillac. Hij heeft eerder al aangegeven dat hij niets meer te bewijzen heeft na zijn vertrek bij Red Bull. Pérez wil vooral genieten van zijn comeback in de Formule 1. “Ik kon het me niet veroorloven om te vertrekken zoals ik de sport heb verlaten,” aldus Pérez bij PlanetF1. “Dat is de reden waarom ik terugkom met dit nieuwe project en ik hoop dat het een zeer succesvol project wordt. Maar bovenal wil ik genieten van deze terugkeer.”

