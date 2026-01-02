Voor Adrian Newey staat er in 2026 een belangrijk jaar op het programma. Zo is de van Red Bull overgekomen ontwerper inmiddels de teambaas bij het groene team en wordt de 2026-wagen zijn allereerste wagen als eindverantwoordelijke.

Aston Martin heeft de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd, maar dan vooral op de achtergrond. Op de baan was het vooral in de beginfase van 2023 een team om rekening mee te houden en Fernando Alonso was dan ook diverse keren op het podium te zien. De faciliteiten in Silverstone werden echter ook onderworpen aan een flinke verbouwing. Zo staat er inmiddels een hypermodern complex, met één van de nieuwste windtunnels.

Artikel gaat verder onder video

Werken tegen deadlines

In gesprek met Mundo Deportivo legt Newey uit dat het toch wel even doorwerken is om de deadlines te halen: "We staan ​​onder intense druk. druk als gevolg van deadlines voor de belangrijkste architectonische onderdelen van auto, dat zijn de versnellingsbak, gevolgd door het chassis, de voorwielophanging, De achterwielophanging, enzovoort, zijn op tijd klaar voor de tests in januari . Eigenlijk besteed ik er waarschijnlijk iets meer tijd aan dan me lief is."

Complexe auto's

Newey is al een tijdje actief binnen de Formule 1 en heeft de auto's alleen maar complexer zien worden: "Het resultaat is een auto die uit meer dan 15.000 onderdelen bestaat en, als we kijken naar iets als de auto van volgend jaar, waarin er een reglementswijziging voor 2026 is, zal bijna geen enkel onderdeel hetzelfde blijven. Het is een gigantische oefening in ontwerp en engineering. Wat ik het leukste vind, is het holistisch te kunnen bekijken en vanuit alle aspecten te begrijpen."

Privéleven moet even wijken voor F1

Daarbij moet zijn privéleven even wijken voor wat er in de koningsklasse allemaal te wachten staat: "Een deel van de motivatie is die angst voor falen. Ik heb geprobeerd te leren die op een constructieve manier te gebruiken, omdat het het verschil maakt tussen een te hoge of slecht beheerde druk die fouten veroorzaakt, en een staat van concentratie en tunnelvisie… zozeer zelfs dat mijn vrouw, sinds ik drie of vier maanden geleden bij het team kwam, klaagt dat ik in een ontwerptrans staat zit. En ik begrijp wat ze bedoelt: ik zie niet wat er om me heen gebeurt en waarschijnlijk ben ik niet erg sociaal."

Gerelateerd