George Russell maakt zich in 2026 op voor zijn vijfde seizoen bij Mercedes. De Engelsman verlengde vorig jaar zijn contract, ondanks de vele geruchten over een mogelijke komst van Max Verstappen. Russell legt uit dat hij die uitdaging graag was aangegaan en, hoewel hij niet altijd even goed door één deur kan met Verstappen, erkent hij dat de Nederlander momenteel de benchmark van de sport is.

Verstappen en Russell hebben de afgelopen jaren de nodige strubbelingen met elkaar gehad. Toch vertoont het duo ook overeenkomsten. Zo presteerden ze beiden sterk in 2025, in een periode waarin het materiaal niet altijd optimaal was. Verstappen werd door zowel coureurs als teambazen verkozen tot beste coureur van 2025, maar Russell zat daar niet ver achter.

Niet bang voor vervanging door Verstappen

In gesprek met Auto Motor und Sport legt Russell uit dat hij nooit bang is geweest om zijn zitje te verliezen aan Verstappen. “Ik ben nooit bezorgd geweest dat ik mijn stoeltje zou verliezen,” geeft hij aan. Hij begrijpt daarbij de insteek van Mercedes bij het samenstellen van het beste rijdersduo. “Als team wil je de best mogelijke rijderscombinatie hebben die er op de markt beschikbaar is. Verstappen is op dit moment de beste coureur van het veld,” stelt hij.

Twee haantjes of 'papaja-regels'?

Toch zijn teams vaak huiverig om twee uitgesproken kopmannen binnen één team te halen. McLaren heeft dat ‘opgelost’ door te werken met de befaamde papaja-regels. Bij Mercedes waren het in 2016 Nico Rosberg en Lewis Hamilton die elkaar fel bevochten. “Waar je de twee besten ook samenbrengt, vroeg of laat komt het tot een confrontatie. Maar een team zoals Mercedes dat had met Lewis en Valtteri, dát is perfect.”

Verstappen is de benchmark

Verstappen staat bekend als een echte racer en is naast zijn Formule 1-activiteiten veelvuldig in de simulator te vinden. Russell geeft aan dat hij daarin niet verschilt. “Ik doe in de winter veel simracen. Dat vind ik leuk. Maar de simulator kan je nooit het gevoel geven dat je lichaam ervaart wanneer je in een echte auto zit en die begint te glijden,” stipt hij het grote verschil aan. Verstappen staat juist bekend om zijn wagenbeheersing, en volgens Russell komt die niet voort uit de vele uren in de simulator: “De voertuigbeheersing die Max heeft, komt niet uit de simulator. Die heeft hij op de racebaan ontwikkeld.”

