Vincent Bruins

Zondag 7 mei 2023 21:12

Jos Verstappen heeft de 51ste editie van de Station Le Seau Monteberg Rally op zijn naam geschreven. Het is de eerste overwinning in de rallysport voor de vader van Max. De Nederlander was verwikkeld in een ongekend spannend gevecht om de zege met Davy Vanneste.

Verstappen kwam uit in een Skoda Fabia RS Rally2 samen met navigator Renaud Jamoul. Afgelopen februari kampte de 51-jarige nog met migraineachtige symptomen en moest noodgedwongen de Rally van Haspengouw, de seizoensopener van het Belgian Rally Championship, missen. Voor het eerst sinds een medische ingreep keerde hij dit weekend weer terug achter het stuur.

Exact dezelfde tijd

Verstappen begon de dag met het winnen van de eerste stage, maar in de tweede stage verloor hij wat tijd: "Ik maakte een foutje bij het aanremmen op het gladde asfalt en bij het insturen schoot ik rechtdoor. Daar heb ik denk ik twaalf seconden tijd verloren," zo legde de Skoda-rijder uit. In stages 3 tot en met 8 werd Verstappen steeds tweede of derde en lag met nog drie stages te gaan tweede in het klassement op 11,50 seconde achterstand van Vanneste. Vervolgens won de voormalig Formule 1-coureur stages 9 tot en met 11 om het gat naar Vanneste te dichten en in de eindstand hadden Verstappen en Vanneste allebei een totaaltijd van 57 minuten en 54,30 seconde gereden. Ze waren dus op een honderdste van een seconde even snel, maar de uitslag van de eerste stage was doorslaggevend en Verstappen verdiende op die manier zijn eerste rallyzege.

Tijd terugpakken in regen

"Dit doet me enorm goed," liet een breed grijnzende Jos weten via Verstappen.com. "Het was een moeilijke periode voor me, omdat ik een paar maanden niet kon rijden. Dat ik op deze manier terugkeer, daar ben ik supertevreden mee. Toen het gedurende de dag begon te regenen, was het echt verraderlijk glad, maar toen kon ik tijd terugpakken. Ik ben heel blij met mijn eerste rallywinst."