Vincent Bruins

Woensdag 3 mei 2023 10:58

Jos Verstappen zal aankomend weekend eindelijk weer aan de start verschijnen van een rally. De vader van Max zal deelnemen aan de 51ste editie van de Station Le Seau Monteberg Rally in een Skoda Fabia RS Rally2 met navigator Renaud Jamoul.

Afgelopen februari kampte de 51-jarige Nederlander met migraineachtige symptomen en moest noodgedwongen de Rally van Haspengouw, de seizoensopener van het Belgian Rally Championship, missen.

Artikel gaat verder onder video

Medische ingreep

Het ging naar omstandigheden goed met Verstappen, maar er was aanvullend medisch onderzoek nodig, en dus werd toen besloten voorlopig even niet te racen, vanwege die migraineachtige symptomen. Er werd benadrukt dat de gezondheid van Jos voorop stond en dat hij weer achter het stuur van zijn Skoda zou kruipen, zodra de situatie was verbeterd. Na de nodige onderzoeken bleek een kleine medische ingreep noodzakelijk om de oorzaak definitief te verhelpen. Die is, net als het herstel daarna, succesvol verlopen en inmiddels voelt Jos zich naar eigen zeggen beter dan hij in jaren gedaan heeft, zo laat men weten op Verstappen.com.

New season, stunning new car šŸ”„ pic.twitter.com/4ziOFtDWQL — Max Verstappen (@VerstappenCOM) February 15, 2023

OOK INTERESSANT: Verstappen kijkt uit naar Grand Prix van Miami: "Hier moeten we op voorbereid zijn"

Planning

'Jos the Boss' zal aankomend weekend dus deelnemen aan de Monteberg Rally. Hij werd daar vorig jaar nog tweede in een Citroƫn C3 Rally2 op 40 seconden achterstand van Davy Vanneste. De omloop van Monteberg maakt niet deel uit van de kalender van het Belgian Rally Championship, maar Verstappen heeft nog drie evenementen op de planning staan die wel horen bij het BRC: de Sezoensrally op 20 mei, de Rally of Bertrix op 10 en 11 juni, en de Ardeca Ypres Rally op 23 en 24 juni.