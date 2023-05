Vincent Bruins

Woensdag 3 mei 2023 08:41

De Formule 1 strijkt aankomend weekend neer in Florida voor de vijfde ronde van het wereldkampioenschap. De Grand Prix van Miami wordt verreden op Miami International Autodrome. Max Verstappen kijkt uit naar de eerste van drie races in de Verenigde Staten.

Miami International Autodrome ligt naast het Hard Rock Stadium, het stadion van National Football League-team Miami Dolphins. Er staan 57 rondjes op de 5,412-kilometerlange baan op de planning. Vorig jaar startte Verstappen vanaf de derde positie en versloeg de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz op jacht naar de zege. Daarnaast klokte de Red Bull Racing-coureur de snelste ronde.

Beste seizoen tot nu toe

Verstappen is bezig aan tot nu toe zijn beste seizoen ooit, al staat teamgenoot Sergio Pérez wel dichtbij in de puntenstand. De Nederlander domineerde de seizoensopener in Bahrein vanaf pole position. Hij zag een kans op een goede startplek in rook opgaan in Saoedi-Arabië, toen de aandrijfas brak in de kwalificatie, maar de 25-jarige coureur maakte dertien plaatsen goed om toch als tweede over de streep te komen. In Australië won hij wederom vanaf pole position en in Azerbeidzjan moest hij genoegen nemen met P3 in de Sprint en P2 in de Grand Prix van afgelopen zondag.

Nieuw asfalt en nieuwe livery

"Ik kijk uit naar Miami!", liet de kampioenschapsleider weten via Verstappen.com. "Het is een heel fysieke baan en het was daar vorig jaar ook erg warm, dus daar moeten we op voorbereid zijn. Het zal zeker niet gemakkelijk worden. Het is een vrij complex circuit en ik denk dat ze dit jaar weer nieuw asfalt gelegd hebben, dus het is afwachten hoe dat onze prestaties beïnvloedt. Onze fans hebben dit weekend ook de livery voor de RB19 ontworpen, dus ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet!"