Remy Ramjiawan

Dinsdag 2 mei 2023 15:37

Max Verstappen kende geen geweldig weekend in Bakoe en zag teamgenoot Sergio Pérez met de zeges naar huis gaan. Hoewel Verstappen natuurlijk het liefst zelf op de hoogste treden had gestaan, deelt hij in de persconferentie na de race wel de complimenten uit voor het werk van Checo.

De Mexicaan wist in Azerbeidzjan zijn zesde overwinning bij te schrijven. Pérez heeft in de kleuren van Red Bull Racing alleen nog maar weten te winnen op stratencircuits. Monaco, Djedda, Singapore en Azerbeidzjan het zijn circuits waar Checo heeft weten te winnen. De eerste zege van Pérez vierde hij in 2020 tijdens de Grand Prix van Sakhir. Hoewel de 33-jarige coureur in eerste instantie niet zo goed met de wagens van Red Bull uit de voeten kon, heeft hij in 2023 een nieuwe versnelling gevonden en het gat met Verstappen verkleind tot aan zes punten.

Lang seizoen

Voor Verstappen telt alleen het kampioenschap en tegenwoordig kan hij zich neerleggen bij het pakken van punten in plaats van altijd voor de overwinning gaan. "We hebben duidelijk de snelste auto op dit moment, maar ik ben eerder in deze positie geweest en het gaat om consistentie. Dat weten we allemaal. Het is een erg lang seizoen, er komen veel verschillende circuits aan", zo legt hij uit.

'Geweldig om Checo zo te zien'

Daarnaast deelt Verstappen ook de complimenten uit aan Pérez die in 2023 beter voor de dag komt. "Maar het is duidelijk dat Checo er dit jaar echt goed bij zit. Hij heeft echt goed gepresteerd en dat is geweldig om te zien. Hij voelt zich steeds zekerder in de auto en ook voor het team, we genieten er echt van", zo stelt de tweevoudig kampioen. "En dat is ook heel belangrijk: je moet erkennen en ook waarderen wanneer iemand een geweldige job heeft gedaan. En dat is precies wat er vandaag gebeurde. En we zullen de rest van het seizoen blijven vechten, maar dat is normaal, dat doen we al ons hele leven", aldus Verstappen.