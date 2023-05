Brian Van Hinthum

Zondag 7 mei 2023 17:44 - Laatste update: 18:53

Max Verstappen en Sergio Pérez onderhouden volgens sommige geruchten geen al te beste relatie binnen het team van Red Bull Racing, maar daar blijkt volgens Christian Horner helemaal niks van waar. De Brit herhaalt nog maar eens dat het Red Bull-duo een optimale werkrelatie erop nahoudt.

Nadat we eind vorig seizoen tijdens de Grand Prix van Brazilië de eerste scheurtjes tussen Verstappen en Pérez zagen ontstaan binnen het team van Red Bull, lijkt die lijn in het nieuwe seizoen gestaag doorgezet te worden. De Mexicaan geeft met enige regelmaat aan voor het kampioenschap te willen strijden en na de Grand Prix van Saoedi-Arabië leken beide Red Bull-coureurs even het masker te laten vallen toen er in de cooldown room weer enige sprake was van frustraties tegenover elkaar en er duidelijk spanningen waren tussen het tweetal, nadat Verstappen in de laatste raceronde de snelste ronde te grazen nam.

Artikel gaat verder onder video

Horner klaart de lucht

Het zorgt ervoor - zoals eigenlijk altijd in de Formule 1 - dat de geruchtenmolen daarom direct op volle toeren draait en dus wordt er ook gezegd en geschreven dat de Red Bull-teamgenoten niet goed door één deur kunnen. Enkele weken geleden gaf Horner al te kennen dat daar echter niet veel van waar is en ook tijdens het raceweekend in Miami probeert hij die boodschap over te brengen. "De relatie tussen Max en Checo is juist zeer, zeer goed", zegt de Britse teambaas stellig.

Hele goede samenwerking

De Red Bull-baas vervolgt: "Ze werken heel goed samen. Het is nu nog vroeg in het seizoen, dus we rekenen onszelf nog absoluut niet rijk. Nu is het belangrijk om de lucht schoon te houden tussen onszelf en de tegenstanders, voordat zij met upgrades gaan komen. We horen geruchten over grote upgrades. Het is nu zaak om ons op onszelf te focussen, vooruit te gaan en goed samen te werken als team zijnde, waar ze nu fantastisch mee bezig zijn", besluit de Brit.