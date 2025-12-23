Red Bull kondigt vervanger Marko aan, 'FIA heeft foefje Mercedes al goedgekeurd' | GPFans Recap

Er wordt meer en meer bekend over het Formule 1-seizoen van 2026, op technisch en sportief vlak. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Het is druk bij de FIA, zelfs tijdens de kerstperiode. De internationale autosportbond zou al lange tijd op de hoogte zijn geweest van het 'gesjoemel' met de compressieverhouding in de Mercedes-power unit, en zou tevens het ontwerp hebben toegestaan. Ferrari, Audi en Honda hebben naar verluidt een brief gestuurd aan het adres van de FIA. Ze willen opheldering. Ondertussen vertrekt de Nederlandse dame Claire Dubbelman bij de FIA. Verder is Helmut Marko nu écht weg bij Red Bull Racing, zijn er problemen met de Honda-krachtbron van Aston Martin en vertelt Max Verstappen waarom hij soms middenin de nacht op de simulator zit.

Red Bull Racing maakt vertrek Marko definitief en stelt Rew aan als vervanger

Red Bull Racing heeft het vertrek van voormalig adviseur dr. Helmut Marko gefinaliseerd. Uit het Britse handelsregister blijkt dat Red Bull het vertrek van Marko op vrijdag 19 december definitief heeft gemaakt. De Oostenrijker was volgens het register directeur van Red Bull Racing Limited, Red Bull Advanced Services en Red Bull Powertrains. Hij was echter geen directeur van de holdingmaatschappij Red Bull Technology Limited, zo blijkt. Red Bull heeft, naast Laurent Mekies, een nieuwe naam in het register gezet als Chief Financial Officer, namelijk Alistair David Rew. Lees hier het hele artikel over de opvolger van Helmut Marko.

'Aston Martin ontdekt problemen met smeermiddel voor Honda-motor'

Honda lijkt goed op weg te zijn met de 2026-power unit die komend jaar in de Aston Martin zal worden gebruikt. Wel is er een probleem met het smeermiddel van de krachtbron, waarvoor leverancier Valvoline een andere formule moet gaan hanteren, zo meldt The Objective. Lees hier het hele artikel over de problemen bij Aston Martin.

Verstappen duikt 's nachts op simulator om te testen: "Je kunt slapen als je dood bent"

Max Verstappen erkent dat hij buiten de raceweekenden eigenlijk veel meer bezig is met zijn GT3-activiteiten dan met de Formule 1. Binnen de koningsklasse werken er veel slimme koppen die de problemen tackelen, terwijl hij binnen het kleinere GT3-team nog veel test- en setupwerk doet, zo legt hij uit in Talking Bull. "Meestal gaat het over wat ik kan veranderen aan de GT-auto, zoals dingen die ik wil aanpassen of optimaliseren. Ja, Formule 1. Ik heb in ieder geval zoveel mensen achter me in het team die ik vertrouw en die hun werk heel goed doen. Maar natuurlijk, in de GT-wereld is het een veel kleiner team, toch? Er zijn nog veel dingen die ik beter moet begrijpen en leren, en dat doe ik soms zelfs in mijn slaap." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die 's nachts op de simulator zit.

'FIA al lange tijd op de hoogte van compressiefoefje Mercedes'

Hoewel de teams met elkaar overhoop liggen over de compressieverhouding van de Mercedes-power unit, lijkt het team uit Brackley vrijuit te gaan. The Race meldt dat de Zilverpijlen tijdens de ontwikkeling van de 2026-power unit open kaart hebben gespeeld bij de FIA en bevestiging hebben gekregen dat deze in lijn is met het reglement. "Het bedrijf heeft de bevestiging gekregen dat zijn interpretatie van de regels in lijn is met die van de FIA, en is daarom doorgegaan met het ontwerpproces", zo legde het medium uit. Lees hier het hele artikel over het motorfoefje van Mercedes.

Nederlands FIA-kopstuk verlaat autosportbond en gaat aan de slag in Saoedi-Arabië

Een Nederlandse dame die we lange tijd bij de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) en de Formule 1 hebben gezien, heeft volgens NU.nl besloten te vertrekken. Claire Dubbelman verlaat de FIA, maar ze blijft in de autosport. Ze verhuist naar Riyad in Saoedi-Arabië voor een nieuwe rol. Ze was officieel plaatsvervangend wedstrijdleider in de Formule 1, de eerste dame en de jongste persoon om zo'n licentie te behalen. Lees hier het hele artikel over het vertrek van Claire Dubbelman.

'Ferrari, Audi en Honda schrijven gezamenlijke brief aan FIA voor trucje'

Afgelopen week werd bekend dat Mercedes iets heeft gevonden in de compressieverhouding van de 2026-power unit, waardoor extra vermogen wordt gecreëerd. De compressieverhouding is voor volgend jaar door de FIA vastgesteld op 16:1, terwijl er de afgelopen seizoenen met 18:1 werd gereden. Mercedes zou door de statische test van de FIA komen en dus een verhouding van 16:1 kunnen aantonen, maar tijdens het racen wél de gewenste 18:1-verhouding bereiken. Ferrari, Audi en Honda voelen de bui al hangen en hebben volgens The Race om opheldering gevraagd in een gezamenlijke brief aan de FIA. Lees hier het hele artikel over de klachtbrief aan de FIA.

